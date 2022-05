Sainz, conoscete la sua fidanzata? Lascia tutti senza fiato (FOTO)

Carlos Sainz è arrivato in Ferrari lo scorso anno, ed ha da poco rinnovato il suo contratto. Scopriamo la sua fidanzata, è una bomba.

Quando si guida per la Ferrari, si finisce, per forza di cose, sotto i riflettori. Tutto ciò lo ha imparato bene Carlos Sainz, che nel corso della sua carriera non aveva mai avuto a disposizione una monoposto adatta per giocarsi il titolo mondiale. Lo spagnolo ha debuttato nel Circus nel 2015, al volante della Toro Rosso, Scuderia per la quale ha gareggiato sino alla metà del 2017.

Nelle ultime gare di quella stagione passò alla Renault, rimpiazzando il lento Jolyon Palmer, restando legato al team di Enstone sino al termine del 2018. In seguito, il figlio del due volte campione del mondo rally si è spostato alla McLaren, dove ha ottenuto i primi podi della carriera, sfiorando anche la vittoria nel Gran Premio d’Italia del 2020, ritrovandosi beffato dall’AlphaTauri di Pierre Gasly.

Le prestazioni di Sainz furono fondamentali per il team di Woking, che in quella stagione ottenne un fantastico terzo posto nel mondiale costruttori, battendo di pochissimo Racing Point e Renault, piazzandosi dietro alle inarrivabili Red Bull e Mercedes. La costanza di rendimento e la velocità mostrate dallo spagnolo convinsero la Ferrari ad ingaggiarlo, prendendolo al posto di Sebastian Vettel.

I tifosi accolsero con scetticismo questa notizia, ma in poco tempo Carlitos si fece subito amare. Nel 2021, lo spagnolo ha chiuso quinto nel mondiale piloti, battendo persino Charles Leclerc, conquistando quattro podi contro il singolo finale tra i primi tre del compagno di squadra, che finì secondo a Silverstone.

Nel 2022, con una monoposto finalmente in grado di battagliare per il titolo, la situazione si è invertita. Leclerc è primo in classifica sin dall’appuntamento inaugurale, mentre il nativo di Madrid ha commesso diversi errori, perdendo punti pesanti e ritirandosi in ben due occasioni. Anche dal punto di vista della velocità la differenza è evidente, con il monegasco che fa una differenza notevole, soprattutto in gara, vecchio punto forte di Carlos. Dal Gran Premio di Spagna in poi, urge una reazione immediata.

Sainz, conosciamo la sua fidanzata

Carlos Sainz è un tipo molto riservato, che non ama mettere in mostra la propria vita privata, come fa ad esempio Lewis Hamilton. La compagna di vita del pilota della Ferrari è Isabel Hernaez Fuster, 24enne che svolge la professione di PR nel campo della moda. Pensate che sui vari social network, non sono praticamente presenti degli scatti in cui la coppia è ritratta assieme.

Negli ultimi mesi, il profilo Instagram della bella “Isa” ha guadagnato moltissimi follower, salendo dai circa 30 mila di inizio aprile agli attuali oltre 100 mila. Prima di approdare nel mondo della moda, la Hernaez ha seguito molti studi nel mondo del giornalismo, sino a raggiungere la professione dei suoi sogni. Lo stile di vita di Sainz ricorda un pò quello dei vari Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, grandi campioni che preferiscono tenere al sicuro la loro privacy. Al giorno d’oggi, una vera rarità.

Carlitos deve ora ritrovare la giusta serenità, che dovrebbe derivargli anche dal rinnovo contrattuale stipulato prima di Imola. Il pilota iberico si è garantito la permanenza a Maranello almeno sino al termine del 2024, esattamente quando scadrà anche l’accordo con la Ferrari per Charles Leclerc.

Al momento, questa coppia di piloti lavora molto bene assieme, e tra i due piloti c’è un ottimo legame. Guardando la griglia, si tratta di uno dei tandem più equilibrati che sia presente, ma occorrerà limitare al massimo gli errori per battere la Red Bull e Max Verstappen. A Barcellona, il talento spagnolo vorrà sicuramente regalare una gioia ai suoi tifosi, al rientro in pista dopo due anni di gare a porte chiuse da queste parti.