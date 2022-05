Sainz, gli errori costano molto caro: ecco perché è un problema serissimo

Carlos Sainz sta vivendo una stagione molto complicata, ed i suoi incidenti pesano sul Budget Cap. Ecco perché deve evitare errori.

La Ferrari si presenta alla vigilia del Gran Premio di Spagna, che segna il definitivo rientro in Europa della F1, da leader di entrambe le classifiche mondiali. Charles Leclerc conserva 19 punti di vantaggio su Max Verstappen tra i piloti, con la Red Bull che si è portata a -6 tra i costruttori. Su questa classifica pesano i troppi errori e le sfortune di Carlos Sainz, che tra i piloti ha praticamente la metà dei punti del compagno di squadra.

Lo scorso anno, lo spagnolo non si era mai ritirato, riuscendo a concludere il campionato addirittura davanti al più blasonato team-mate. Tuttavia, quando la posta in gioco si è alzata ed ha avuto tra le mani la monoposto migliore, la pressione ha giocato dei brutti scherzi, portandolo a commettere errori che non eravamo abituati a commentare da parte sua.

Sainz è stato inferiore a Leclerc nei primi due appuntamenti, facendo comunque il suo e stando davanti al suo omologo in Red Bull, vale a dire la seconda guida Sergio Perez. I disastri sono cominciati in Australia, con un errore in qualifica sommato a quello in gara, ma anche ad Imola è finito contro le barriere nelle qualifiche per la Sprint Race.

A Miami, Carlitos è tornato a fare risultati, chiudendo terzo e tenendosi la posizione sul podio davanti al messicano. Tuttavia, nel corso delle prove libere, lo spagnolo è finito nuovamente contro il muro, causando altri danni e spese extra alla Ferrari, cosa che, durante la prima stagione in cui il Budget Cap può diventare un fattore, non ci si può permettere.

Da questo punto di vista, è necessario fare una precisazione. La Rossa porterà ora diversi sviluppi, e tutti i ricambi previsti per le prime gare verranno ovviamente scartati, in quanto legati ad un’altra filosofia di vettura nelle zone delle pance, dell’ala posteriore e del fondo. Ciò non toglie che qualche spesa extra è stata sicuramente effettuata, come ha voluto sottolineare anche Helmut Marko.

Sainz, errori che possono influire su spese e mondiale

Carlos Sainz dovrà essere perfetto dal Gran Premio di Spagna in poi, evitando ulteriori cali di tensione. Helmut Marko, che non perde mai occasione per punzecchiare i rivali, aveva detto pochi giorni fa: “In termini di Budget Cap, gli incidenti di Carlos stanno costando molti soldi alla Ferrari in questo inizio di stagione.Non credo che siamo in una posizione significativamente diversa dalla Ferrari sotto questo aspetto.

“Soprattutto perché, come ho già detto, mi chiedo che effetto abbia su di loro il fatto che Carlos Sainz abbia già fatto schiantare l’auto diverse volte. Non può essere economico“. Il Super-consulente della Red Bull, nell’intervista concessa a “Motorsport-Total.com“, ha commentato la guerra degli sviluppi e gli effetti che essa avrà sul tetto di spese.

“Pianificamo i nostri aggiornamenti in modo tale da perdere sempre peso ad ogni aggiornamento, perché, sfortunatamente, non abbiamo ancora raggiunto il peso minimo”, E non lo raggiungeremo nemmeno con il prossimo pacchetto di sviluppi. Non siamo solo noi ad avere questo problema, che anche Ferrari e tutti gli altri devono affrontare“.

Quella del Budget Cap sta diventando una sorta di guerra, con la Ferrari che ha pronto un dossier da inviare alla FIA per verificare le spese che ogni team sta affrontando. La paura è che squadre come la Red Bull possano effettuare delle furbate, aggirando il tetto di spese e portando sviluppi molto frequentemente. In F1, si sa, le squadre cercano sempre di andare oltre i limiti regolamentari, spesso senza ricevere sanzioni. Mattia Binotto ed il suo staff dovranno evitare queste situazioni.