Norris, visto la nuova ragazza del pilota McLaren? E’ pazzesca (FOTO)

Da qualche mese, Lando Norris si è legato ad una nuova compagna. Oggi andremo a scoprirla, e c’è da dire che ne vale la pena.

Uno dei piloti più interessanti che la F1 di oggi offre è sicuramente Lando Norris. Il giovane talento britannico è nato a Bristol il 13 novembre del 1999, ed ha debuttato in F1 a soli 19 anni con la McLaren, nel 2019 accanto a Carlos Sainz. Dopo degli ottimi risultati nelle categorie minori, il team di Woking ha deciso di puntare tutto su di lui, con un contratto, appena rinnovato, che ha valenza sino al 2025.

Quando è arrivato nella squadra britannica, quest’ultima stava vivendo un periodo terribile. Gli anni della partnership con Fernando Alonso e la Honda non avevano portato risultati, spingendo il due volte campione del mondo al ritiro. L’arrivo di Zak Brown e del team principal Andreas Seidl, che ha vinto tutto con la Porsche nelle gare endurance, ha cambiato tutto, riportando la McLaren a competere per le prime posizioni.

Con una prestazione superlativa nel Gran Premio d’Austria del 2020, Norris riuscì a salire per la prima volta sul podio, con un terzo posto dietro alla Mercedes di Valtteri Bottas ed alla Ferrari di Charles Leclerc. Man mano, le cose sono migliorate, ed anche l’arrivo in squadra di uno del calibro di Daniel Ricciardo non ha cambiato la situazione.

Anzi, l’australiano non ha mai trovato il feeling giusto con la McLaren, che è stato bastonato quasi sempre dal giovane Lando. Tuttavia, è stato proprio Daniel a riportare al successo il team di Woking, lo scorso anno a Monza, precedendo proprio il compagno di squadra in una doppietta da sogno.

Il talento britannico ha poi ottenuto la prima pole position in carriera due settimane dopo in Russia, buttando al vento la vittoria a causa di un errore nella scelta delle gomme sul bagnato. Nonostante una McLaren non al meglio, Lando ha conquistato il terzo posto ad Imola, quasi un mese fa, ribadendo le sue eccezionali doti di guida. Nel futuro, sentiremo parlare di questo ragazzo, che sta andando oltre i limiti della monoposto chiudendo quasi sempre tra i primi.

Norris, conosciamo la sua fidanzata

Lando Norris non ha mai detto molto della sua vita privata, ma ad inizio anno qualcosa è cambiato. Il 5 gennaio infatti, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, che ha fatto subito il giro del web. Il pilota della McLaren ha reso pubblico il fidanzamento con la modella portoghese 22enne, Luisinha Barosa Oliveira, una bellezza che lascia senza fiato.

La nuova fiamma di Lando è una classe 1999, che ha compiuto 22 anni lo scorso 30 novembre. È originaria di Porto, e lavora nel mondo della moda come influencer e modella principalmente di costumi da bagno, per l’agenzia di moda di Lisbona Central Models. La ragazza è seguitissima sui social, ma c’è da dire che da quando si è legata a Norris, i followers sono praticamente raddoppiati.

A gennaio infatti, Luisinha poteva contare su 110 mila followers, ora arrivati a toccare quota 270 mila. Un pilota di F1 fa sempre notizia, e rende popolari tutti coloro che gli stanno attorno, specialmente una compagna di vita affascinante e giovane come colei di cui vi stiamo parlando. La foto postata dal pilota della McLaren a gennaio ha posto fine a mesi di speculazioni dei suoi fan e della stampa, che aveva molto insistito su un flirt tra i due.

Nel paddock, la fidanzata di Lando non si è ancora mai vista, ma è probabile che sia presente proprio in Spagna, visto che tutte le gare precedenti sono state disputate lontano dall’Europa, tranne quella di Imola. Lando ha ora un buon motivo in più per ottenere grandi risultati, con la cronaca rosa che lo segue molto da vicino.