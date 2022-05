Ferrari lancia una nuova versione della Roma: livrea da urlo (FOTO)

La casa di Maranello ha voluto inaugurare il proprio programma Tailor Made con una Ferrari Roma davvero unica per colori e materiali.

In questi ultimi anni, la Ferrari sta accelerando decisamente in termini di produzione di nuovi modelli. C’è grande attesa per una nuova SF90 stradale, già intravista in alcune prove vicino Modena, ma intanto procede spedito anche il programma del Centro Stile Ferrari e degli ingegneri di Maranello, che hanno inaugurato da qualche tempo una divisione che si dedica alla creazione di modelli unici che celebrano alcune vetture del Cavallino del passato.

Tra i modelli che in questi anni hanno ridefinito il concetto di bellezza secondo Ferrari c’è la Roma. Fin dalle prime immagini, è parso chiaro come la casa di Maranello, con questo modello, decidesse di reinterpretare in chiave moderna il concetto di Dolce Vita applicato alle sue auto, con un’eleganza che richiama al meglio del Made in Italy, una sorta di futuro che guarda al passato. E ora la Ferrari Roma è pronta a tornare con un modello speciale.

Ferrari Roma in stile giapponese

In particolare la casa di Maranello ha creato un programma di personalizzazione Tailor Made Ferrari, con la collaborazione di Evan Orensten e Josh Rubin, i fondatori di Cool Hunting, per progettare auto che celebrino la storia artigianale italiana ma anche giapponese. Per questo hanno deciso di partire da uno dei modelli più iconici dello stile italiano che ha espresso la Ferrari ultimamente, la Roma, per farne un modello speciale.

Innanzitutto la colorazione di questa vettura, un blu indaco che in realtà prende ispirazione dal procedimento di realizzazione del sukumo, che viene mescolato con liscivia, sake e polvere di calcare. Il tema blu prosegue all’interno, con particolari inserti incorporati nei sedili. Realizzato con un materiale noto come Sakiori, il tessuto risale al 1700 quando il cotone e la seta erano molto costosi. Per risparmiare denaro, i kimono logori venivano smontati e ritessuti con nuove fibre per creare un nuovo tessuto caldo, confortevole il cui nome deriva dalle parole giapponesi per l’atto di strappare (saku) e l’atto di tessere (oru).

In particolare per questa Ferrari Roma è stato usato un tessuto composto da due kimono vintage realizzati ad Amami Oshima e tinti con indaco rispettivamente più di 45 e 75 anni fa. Le fibre di questi kimono sono state mescolate con cotone e seta, come è tradizione, così come con nylon ad alta resistenza per garantire che il materiale duri nel tempo.

Anche l’headliner è blu, ma prodotto con una metodologia particolare, sempre rispettoso della tradizione giapponese. Particolare anche il colore della leva del cambio, placcato in rame, tonalità che viene ripresa anche nei cerchi in lega. La scelta del colore è stata ispirata dal viaggio dei Cool Hunters a Kaikado, un’azienda familiare con sede a Kyoto che produce barattoli di tè in rame. Le maniglie delle porte, invece, hanno strisce di pelle nera intrecciate a mano in omaggio alle tradizionali tecniche di avvolgimento utilizzate sulle spade katana.

Questa Ferrari è stata prodotta con l’intento di mostrare quanti tocchi unici possono essere inseriti in una Rossa e renderla davvero speciale e unica proprio grazie al nuovo programma Tailor-Made. Questa Roma sarà in mostra al Ferrari Tailor Made Showroom durante la New York Design Week.