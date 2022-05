Superbike Estoril 2022: orari diretta tv e streaming su Sky e TV8

Superbike Estoril 2022: tutte le informazioni su orari e diretta tv/streaming del round SBK che si disputa in Portogallo.

A un mese di distanza dall’appuntamento di Assen, il Mondiale Superbike 2022 è pronto a tornare in azione. In questo fine settimana va in scena il round di Estoril, città situata nel sud del Portogallo e che dista circa mezzora dalla capitale Lisbona.

Il circuito è lungo 4.182 metri ed è costituto da 13 curve, 9 a destra e 4 a sinistra. Inaugurato nel 1972, nel corso degli anni ha subito alcune modifiche al fine di renderlo maggiormente sicuro. Prima della costruzione dell’Autodromo Internacional do Algarve a Portimao, era il più grande del Paese.

Ha ospitato la F1 tra il 1984 e il 1996, ma anche il Motomondiale dal 2000 al 2012. Per quanto riguarda la SBK, quella di quest’anno sarà la quinta edizione del round. In passato si è corso presso l’autodromo intitolato a Fernanda Pires da Silva anche nel 1988, 1993, 2020 e 2021.

Superbike Estoril 2022: orari programmazione tv e streaming

Nel 2021 fu Jonathan Rea a vincere Gara 1 e Superpole Race, poi in Gara 2 è stato Scott Redding su Ducati a trionfare. Se il pilota Kawasaki è tra gli attesi protagonisti del weekend, invece l’inglese no perché guida una BMW con la quale sta facendo molta fatica.

Rea attualmente è secondo nella classifica mondiale Superbike, a precederlo c’è Alvaro Bautista. Lo spagnolo, che ha sostituito proprio Redding in Ducati, ha 109 punti contro i 91 del sei volte campione del mondo. Ha vinto due manche ad Aragon e una ad Assen, dove ha approfittato del patatrac Rea-Razgatlioglu per aggiudicarsi Gara 2 e conquistare punti pesanti.

Bautista in questo inizio di campionato si sta mostrando molto costante. È sempre salito sul podio e sta facendo vedere di essere cambiato rispetto al 2019, quando cadeva spesso perché andava oltre il limite. Ora è maturato e anche la Panigale V4 R è una moto migliorata da allora.

Alvaro comunque sa che dovrà fare i conti sia con Rea sia con Razgatlioglu (64 punti in classifica). Da vedere se ci sarà qualche sorpresa nel corso del weekend. Magari i rispettivi compagni di squadra potrebbero essere in lotta per le prime posizioni. Michael Ruben Rinaldi, Alex Lowes e Andrea Locatelli hanno il potenziale per fare bene.

Sempre da seguire con interesse Axel Bassani, che guida la Ducati del team privato Motocorsa Racing ed è capace di ottenere buoni risultati. Difficile fare previsioni su Honda e BMW, che certamente cercheranno di fare passi avanti. In particolare il team tedesco, che è quello più in difficoltà finora tra quelli ufficiali.

Per seguire in diretta TV il round Superbike a Estoril bisogna sintonizzarsi su Sky Sport MotoGP. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live sia Gara 1 che Gara 2, mentre la Superpole Race solo in differita. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW, oltre al sito ufficiale TV8.it.

Venerdì 20 maggio 2022

11:25 FP1

15:55 FP2

Sabato 21 maggio 2022

12:10 Superpole

15:00 Gara 1

Domenica 22 maggio 2022

12:00 Superpole Race

15:00 Gara 2