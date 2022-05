F1, Verstappen prende spunto da Hamilton: guardate che copione (VIDEO)

Max Verstappen e Lewis Hamilton ci hanno regalato una magnifica sfida per il titolo di F1. Ora l’olandese “copia” l’avversario.

Tra Max Verstappen e Lewis Hamilton abbiamo vissuto una sfida epica nella scorsa stagione, che potrà essere annoverate tra le più belle della storia della F1. Alla vigilia, sembrava che la Mercedes potesse nuovamente sbaragliare la concorrenza, ma la Red Bull, coadiuvata da un’ottima power unit Honda, è riuscita a dare all’olandese un mezzo all’altezza, portandolo sul tetto del mondo.

Nel 2022, invece, lo scenario è del tutto cambiato, con il team di Milton Keynes che è rimasto al top, ma deve fronteggiarsi con un rivale del tutto nuovo: la Ferrari, che da anni era sparita dalle prime posizioni e che ora è nuovamente in pompa magna, con Charles Leclerc in testa alla graduatoria generale sin dalla prima gara.

Ad Imola abbiamo visto un’immagine che sa tanto di passaggio del testimone, con Verstappen che a metà gara ha sorpassato Hamilton, doppiandolo senza troppi patemi d’animo sul rettilineo dei box. Il sette volte campione del mondo non era mai stato doppiato in condizioni di gara normale, se non nel 2009 quando aveva a che fare con una McLaren da incubo.

La nuova F1 ha portato una ventata di aria fresca. Hamilton, che dal 2014 in avanti non ha mai chiuso oltre la seconda posizione in classifica mondiale portando a casa sei titoli in otto anni, è stato declassato ad uno qualunque, con un solo podio conquistato in quattro gare ed un gap in classifica di ben 23 punti dal compagno di squadra, il rampante George Russell.

Probabilmente, nessuno si sarebbe atteso un inizio di stagione così terribile per il sette volte campione del mondo, forse ancora tramortito dalla beffa di Abu Dhabi che ha consegnato il titolo a Verstappen pochi mesi fa. La Mercedes non è più l’armata imbattibile degli ultimi anni, e più che altro ricorda le prestazioni della Ferrari di due anni fa.

F1, Max Verstappen prende spunto da Lewis Hamilton

Max Verstappen è il nuovo campione del mondo della F1, e per questo motivo è ormai divenuto una star. Il giovane olandese ha già da diversi anni un grande seguito, che ha portato moltissime tribune a colorarsi completamente di arancione. Il figlio di Jos è in grado di smuovere le folle, come ricorderete anche ad Abu Dhabi, dove c’erano moltissimi sostenitori del fenomeno nativo di Hasselt.

Per festeggiare il titolo mondiale, l’asso della Red Bull sta per lanciare una linea di abbigliamento, prendendo spunto da Lewis Hamilton che è in possesso di alcune di queste già da diversi anni, grazie anche ad una collaborazione con la Tommy Hilfiger, partner della Mercedes dall’ormai lontano 2018.

Una nuova “collezione da campione” della linea di abbigliamento di Verstappen sarà presto disponibile sul sito web del pilota della Red Bull, che è anche lo store ufficiale. L’annuncio è stato fatto tramite un tweet che diceva: “Un tributo per essere diventato il campione del mondo. Prossimamente“.

Verstappen ha abbandonato il suo vecchio numero di partenza, il #33 nel 2022 ed ha scelto di guidare con il #1, per celebrare al meglio l’iride vinto in F1. Questo è consentito solo al campione del mondo in carica. Sul nuovo abbigliamento dell’olandese, anche il #33 è stato scambiato con il numero #1, quindi il video si chiude con il titolo della linea di abbigliamento: “The One Collection“.

Verstappen è celebre in tutto il mondo, ed il suo merchandising ormai va a ruba. D’altra parte, assieme a Charles Leclerc, è il pilota più forte di quelli della nuova generazione, che resterà al top almeno per un altro decennio intero. Siamo pronti per vivere delle nuove ed entusiasmanti sfide, che ci terranno compagnia per tanti anni.