BMW XM: ecco la nuova ammiraglia SUV della casa tedesca (VIDEO)

Sul web sono apparse le immagini del nuovo Modello della BMW, che rinnova così la gamma XM, uno dei prodotti di punta della casa tedesca.

La svolta elettrica ormai ha contagiato tutti i grandi marchi automobilistici. Da Mercedes a Volkswagen, passando per Peugeot e Opel, tutte le case ormai hanno avviato dei programmi che porteranno (con tempistiche diverse) tutti a cambiare il proprio parco macchine sul mercato, offrendo sempre di più al pubblico motori “puliti”, che siano ibridi o 100% elettrici. In prima fila ovviamente c’è anche la BMW, che proprio nelle ultime annate sta dando una bella “spolverata” all’argenteria, con tanti modelli che stanno finendo sul mercato che uniscono eleganza e tecnologia.

Ultimamente abbiamo visto le immagini della nuova generazione della M5 E60, che sarà un’ibrida plug-in con le prestazioni di una sportiva. Ma soprattutto abbiamo ammirato le capacità del marchio tedesco con la iX Flow, un SUV in grado di cambiare colore con la semplice pressione di un pulsante.

BMW XM, la potenza è qui

Nelle scorse ore in Rete sono apparse nuove immagini invece di un prototipo mimetizzato della prossima XM, l’ammiraglia SUV ad alte prestazioni che sta completando l’ultima parte dello sviluppo prima del suo imminente debutto entro la fine dell’anno. Si tratta di uno dei modelli su cui la BMW punta di più e che sta preparando con meticolosa attenzione, tanto da testarne le qualità su una pista mitica come quella del Nurburgring.

Tante le novità, a partire dalla potenza della versione standard dell’XM, che sarà di 644 CV grazie a un V8 di nuova concezione e a un motore elettrico. In realtà però è prevista poi più avanti un altro modello ma con 738 CV, come il prototipo prese4ntato un anno fa. Entrambe le versioni saranno comunque abbastanza potenti da fornire al SUV di lusso prestazioni da sportiva.

La potenza verrà trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso il primo sistema di trazione integrale M xDrive specifico per ibridi con un bloccaggio del differenziale a controllo elettronico sull’asse posteriore. Il motore ibrido plug-in permetterà a questa BMX XM di percorrere almeno 80 km solo in elettrico nel ciclo WLTP, anche se per il momento non è dato sapere tempi di ricarica e potenza della batteria. Inoltre questa macchina avrà sospensioni Adaptive M Professional, che hanno un sistema di stabilizzazione del rollio elettromeccanico a 48 volt e una funzione Active Roll Comfort, con l’obiettivo di ridurre il rollio in curva e su superfici irregolari. Lo sterzo attivo integrale sarà di serie, così come un nuovo sistema frenante.

Per non parlare poi delle linee di questo SUV, muscoloso davanti con gruppi ottici molto fini ma che sanno illuminare più di ogni altro modello precedente, intervallati da una griglia ancor più evidente e massiccia, mentre sul posteriore svettano non solo gli scarichi quadrupli ma soprattutto le linee sinuose che rendono il tutto molto fluido. L’interno ha una postazione digitale come nelle ultime generazioni di auto, oltra a rivestimenti in pelle e fibra di carbonio, in puro stile sportivo. La prima mondiale della BMW XM avrà luogo quest’anno, nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della BMW M.