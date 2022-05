Ferrari, ecco un nuovo colore esclusivo: gli appassionati esultano (FOTO)

La Ferrari festeggia i 75 anni dalla sua nascita, e per celebrare l’anniversario è arrivato un nuovo colore. Scopriamolo insieme.

In casa Ferrari il 2022 è un anno molto intenso. Prima di tutto, si registra il ritorno al vertice in F1 della Scuderia modenese, che con Charles Leclerc ha vinto in Bahrain, dove Carlos Sainz ha completato una trionfale doppietta, ed in Australia, ponendosi in testa al mondiale piloti sin dalla prima gara.

La F1-75 è la macchina migliore dell’ultimo decennio, ma c’è da dire che la Red Bull è in forte rimonta, essendosi portata a -6 tra i costruttori ed a -19 nel mondiale piloti con Max Verstappen. Il prossimo appuntamento è fissato per il prossimo fine settimana in Spagna, dove il Cavallino introdurrà una serie di novità tecniche per rintuzzare l’affondo della concorrenza.

In Ferrari si lavora anche sulla Hypercar che correrà a Le Mans il prossimo anno, dove si andrà a caccia della decima vittoria assoluta nella 24 ore più famosa del mondo. Passando all’automotive, è stata presentata da pochi mesi la nuova 296 GTB, l’erede della 488 GTB che la sostituirà anche nelle gare di Gran Turismo.

La versione GT3 è stata testata in quel di Fiorano circa un mese fa, ma va detto che non sarà facile ripetere i successi straordinari della 458 Italia e della 488 GTE, vetture che sono già state inserite nei libri di storia per le grandi vittorie ottenute alle grandi classiche dell’endurance e nei campionati internazionali.

Tra pochi mesi, sarà il momento della svolta per il marchio di Maranello, visto che verrà presentato a breve il Purosangue. Stando a quello che raccontato le tante indiscrezioni degli ultimi mesi, verrà dotato del powertrain ibrido plug-in ed equipaggiato da un motore V6, uguale a quello della 296 GTB. Tale propulsore è tra i più potenti mai progettati a Maranello ed è capace di toccare gli 830 cavalli, un vero e proprio missile che sicuramente manderà in visibilio gli acquirenti.

Ferrari, ecco il nuovo colore

La Ferrari, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha annunciato l’arrivo di un nuovo colore, proveniente direttamente da quello della F1-75 impegnata sui tracciati di tutto il mondo. “Il colore intenso della Ferrari F1-75, direttamente proveniente alla nuova vettura della Scuderia di F1, è ora disponibile su tutti i modelli della gamma attuale del Cavallino Rampante“.

La nota, pubblicata direttamente dall’account ufficiale della casa di Maranello, prosegue ricordando lo storico anniversario che si celebra quest’anno: “Il nome è speciale quasi quanto la tonalità stessa, con il ’75’ che fa riferimento all’anniversario della #Ferrari125S, la prima Ferrari a lasciare i cancelli di Maranello il 12 marzo 1947“.

Sul sito del Cavallino, si possono leggere ulteriori informazioni riguardo alla nuova tonalità: “Oggi, dopo 75 anni di incessante innovazione, la tavolozza dei colori Ferrari ora include di tutto, dal giallo brillante Giallo Modena al blu scuro di Blu Pozzi e una gamma di rossi intermedi, tra cui Rosso Imola, Rosso Scuderia, Rosso Dino e, naturalmente, il nuovo arrivato , Rosso Ferrari F1-75“.

“Parte del programma Special Equipment, il nuovo colore è progettato per offrire ai possessori Ferrari più esigenti l’opportunità di esaltare il carattere distintivo della propria vettura ed è disponibile per tutti i modelli della gamma Cavallino Rampante“. Si tratta di una nuova e meravigliosa pagina di storia, che sicuramente ricorderemo a lungo.

Il Cavallino ora dovrà celebrare l’anniversario con il sogno che tutti attendono da anni, vale a dire la vittoria del mondiale di F1. Per ora, le cose sembrano andare per il verso giusto, anche se la concorrenza ha dato prova di grandi qualità. Tra Spagna e Monaco, la Rossa non dovrà sbagliare nulla, per cercare di riallungare in classifica ed infiammare ancor di più tutti i tifosi.