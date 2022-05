MotoGP, Enea Bastianini è già nella storia: ecco la sua strategia geniale

Il pilota del team Gresini, Enea Bastianini, ha scritto una nuova pagina di storia, eguagliando un grande campione del passato grazie ad una tattica eccellente.

Enea Bastianini ha messo a segno l’ennesima impresa stagionale. Un successo clamoroso, alla seconda annata in top class, dopo una partenza non perfetta. Sembrava un affare tra Pecco Bagnaia e Jack Miller il GP d Francia. I due piloti Ducati del team ufficiale hanno iniziato la corsa con un ritmo indiavolato. Enea ci ha creduto e a suon di giri veloci si è messo negli scarichi di Jack Miller.

L’australiano non è riuscito a tenersi dietro il romagnolo che si è infilato alla grande. Jack non ha nemmeno provato a rispondere al pilota romagnolo che ha messo nel mirino Pecco. A quel punto Bagnaia ha cercato di scappare nel tentativo di aprire un solco sul connazionale. Pecco è riuscito ad aprire un piccolo gap sul secondo, ma alla fine Enea si è messo nei suoi scarichi dopo aver recuperato un mezzo secondo.

Il duello psicologico, alla fine, lo ha vinto Enea perché al settimo giro i due si sono superati e risuperati, ma Pecco non è riuscito a tenere i nervi saldi. Il torinese è andato lungo e avrebbe dovuto accontentarsi della seconda piazza. Pecco ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato. Enea a quel punto ha preso il largo e ha gestito il vantaggio su Miller ed Espargaró, cogliendo il suo terzo successo nel 2022.

La strategia vincente di Enea Bastianini

A caldo, subito dopo la corsa, Enea Bastianini ha dichiarato: “Sono molto felice. Una vittoria abbastanza inattesa perché è stato un weekend piuttosto complicato con alcune cadute che sono insolite per me perché sono sempre piuttosto costante. Qui, invece, è stato molto difficile però in gara ho visto che il mio passo era davvero molto buono ed era all’altezza di chi mi stava davanti. Alla fine quando ho visto Pecco molto vicino ho capito che dovevo stare dietro. Poi ho cercato di superarlo alla seconda curva per farlo innervosire un pochino. Alla fine lui è andato lungo e io ho vinto la gara, la dedico anche al team che ha lavorato tanto per questo Gran Premio per darmi la moto migliore ed è incredibile questo lavoro”.

Per la Ducati è la decima doppietta in top class. Enea Bastianini è il primo italiano, dopo VR46, con tre vittorie nelle prime sette gare di campionato. Non accadeva da tredici anni. Valentino Rossi nel 2009, anno del suo ultimo mondiale, fece una stagione pazzesca. Enea ora si trova a otto punti da Fabio Quartararo, leader della classifica piloti. Fabio Quartararo su Yamaha è salito a quota 102 punti. Aleix Espargarò, in sella all’Aprilia è a 98, mentre Enea Bastianini sulla Ducati Desmosedici GP21 è ora a 94 punti.

Ai microfoni di Sky, Enea Bastianini ha spiegato: “Sono troppo contento perché è stato un weekend un po’ complicato nel senso che sapevo di essere veloce, però le tre cadute hanno rischiato di compromettere un po’ tutto. Oggi ho cercato di rimanere tranquillo e alla fine ho visto che il mio passo era buono. Volevo solo aspettare il momento giusto per provarci e alla fine quando ho passato Jack ho visto che comunque anche Pecco iniziava a essere impiccato e mi sono avvicinato a lui. Se vogliamo dirlo, io ho cercato di indurlo un po’ all’errore e dopo quando è caduto pensavo che avesse perso molto tempo con quell’errore quindi pensavo di averlo ancora dietro, però è stata una vittoria incredibile soprattutto direi molto inaspettata”.

Il Bestia ha aggiunto: “Per me significa tanto nel senso che abbiamo dimostrato che quando siamo a posto, siamo veloci. Quando invece non siamo a posto fatichiamo un pelino troppo quindi quello che ci limita a volte è trovare la soluzione il prima possibile, però sarà una cosa su cui lavorerò piano piano. Aver già vinto tre gare, comunque, mi rende molto soddisfatto”.

Enea è caduto nel Warm-Up ma ha fatto una scelta determinante ai fini della gara. “Ho scelto la moto con cui sapevo di trovarmi meglio e sono contento di aver fatto quella scelta. Credo che comunque mi abbia limitato un po’ durante il weekend sia stata la gomma soft davanti perché è sempre stata la gomma che mi ha fatto cadere, però tutte le volte che ho montato la media vedevo che andavo bene. Quindi questo è di buon auspicio, ma soprattutto iniziamo a capire quello che fa più per me”, ha chiosato il romagnolo.