Renault 5 Alpine, prime anticipazioni: ecco come sarà (VIDEO)

La Renault aveva confermato pochi mesi fa l’arrivo di una 5 Alpine totalmente elettrica. Scopriamola nei suoi particolari.

Il destino dell’automotive è sempre più segnato, e sarà quello del “full electric”. Come abbiamo spiegato in precedenza, dal 2030 sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli a gasolio, divieto che verrà portato anche sui mezzi che sfruttano l’alimentazione a benzina a partire dal 2035. I grandi costruttori, Renault compresa, si stanno organizzando per preparare al meglio la definitiva svolta green che vivremo nei prossimi anni.

Che piaccia o meno, l’elettrico è il futuro, anche se non mancano altre tecnologie alternative. Abbiamo parlato del fatto che persino un marchio come la Lamborghini, famosa per i suoi V12 dalla melodia inconfondibile, è pronta ad accantonare questa tipologia di propulsori, passando prima a delle architetture più piccole per poi avvicinarsi alle nuove tecnologie.

Il gruppo Stellantis, di cui fanno parte, tra le altre, anche Fiat ed Alfa Romeo, pretende l’elettrificazione di tutta la gamma entro il 2027, ed il marchio torinese sta rispondendo presente, visto che il prossimo anno arriverà una versione 100% elettrica della storica Panda, uno dei fiori all’occhiello del marchio.

Per quanto riguarda la Renault, il passaggio all’elettrico è già avvenuto in buona parte. Parlando dei mezzi per affrontare le strade urbane, è ormai famoso il modello Zoe E-Tech electric. Si tratta della perfetta auto elettrica per la vita quotidiana, in grado di seguirti in ogni situazione sia in città che fuori. Con una capacità di 52 kWh, la batteria di Zoe E-Tech electric consente all’acquirente di percorrere fino a 395 km senza aver bisogno di ulteriori ricariche.

A breve, anche la versione elettrica della Megane arriverà nelle concessionarie italiane. In particolare, il reparto italiano del marchio francese ha persino organizzato un’intera giornata di formazione rivolta a tutti i suoi collaboratori. Ben oltre le 200 persone che si sono incontrare in quel di Firenze, dove, nel Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, è avvenuto un meeting per scoprire tutte le caratteristiche di questa nuova vettura.

Renault, ecco le prime anticipazioni della 5 Alpine

L’Alpine è un brand di proprietà della Renault. Questo marchio è stato rilanciato dalla casa francese, che ha deciso addirittura di ribattezare con questo nome la sua squadra di F1, ottenendo anche una vittoria in Ungheria lo scorso anno con Esteban Ocon, mentre Fernando Alonso ha chiuso terzo e sul podio in Qatar.

Nel 2024, arriverà un nuovo frutto della collaborazione tra la Renault ed il suo brand, vale a dire l’Alpine R5 con un motore elettrico, posizionato sull’asse anteriore, che sprigionerà l’equivalente di circa 218 cavalli. La R5 sarà equipaggiata con lo stesso propulsore della Mégane E-Tech.

Attorno a questa vettura, si celano due certezze: l’Alpine si prepara a diventare un marchio 100% elettrico e la Renault 5 torna in produzione come modello ad emissioni zero. E, stando ad alcune recenti dichiarazioni di Gilles Le Borgne, capo dell’ufficio tecnico Renault, per il 2024 è allo studio una Alpine R5.

Si tratterà, ovviamente, di un modello sportivo, che come detto avrà una potenza superiore ai 215 cavalli (160 kW), molto più dei 134 cavalli della più classica ed elettrica R5. Con ogni probabilità, verrà utilizzata una versione ridotta del propulsore della Mégane E-Tech, l’auto di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

Il passaggio verso il full electric sta procedendo spedito, anche se tra gli automobilisti persistono alcuni dubbi. Almeno in Italia, mancano ancora molte infrastrutture, su tutte, le colonnine di ricarica, di cui gran parte del nostro paese è sprovvista. Anche i lunghi tempi per fare il pieno potrebbero essere un problema non da poco, così come gli alti costi di acquisto. Man mano che la tecnologia andrà avanti, i prezzi diventeranno più accessibili, ma c’è comunque ancora molto da fare prima di convincere a pieno la popolazione.