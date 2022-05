Nuova Audi A4 Sedan nel 2023? Ecco come sarà (VIDEO)

L’Audi si prepara al rilascio sul mercato di una nuova versione dell’A4 Sedan. Scopriamola tramite i primi render degli esperti.

Momento di grandi novità in casa Audi, dove ci si prepara ad un grande restyling della gamma per il prossimo futuro, con uno sguardo molto interessato anche al mondo del motorsport. Il marchio di Ingolstadt, facente parte del gruppo Volkaswagen, si sta preparando a quello che sarà il passo più grande della propria storia, vale a dire l’ingresso in F1.

Pochi giorni fa, il colosso tedesco ha praticamente ufficializzato l’ingresso nel Circus di Audi e Porsche, i marchi di punta della casa teutonica. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Reuters“, l’amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Herbert Diess, avrebbe annunciato la notizia.

Si tratta di un sospiro di sollievo per la F1, che in questi anni poteva vantare ormai solo tre marchi ufficiali dopo il ritiro della Honda, vale a dire Mercedes, Ferrari e Renault. Stando a quanto si apprende, la Porsche potrebbe rimpiazzare proprio i giapponesi in qualità di motorista, andando a legarsi con la Red Bull e l’AlphaTauri, mentre la casa dei quattro anelli dovrebbe entrare con un proprio team.

Sino a poco fa si parlava del fatto che l’Audi potesse acquistare la McLaren, ma dal team di Woking sono arrivati diversi rifiuti alle offerte del marchio di Ingolstadt. Per concentrarsi sulla F1, i tedeschi hanno anche rinunciato al programma Le Mans, che era stato annunciato due anni fa e che doveva vederli protagonisti sin dal 2023 in top class, nel tentativo di battagliare per la vittoria assoluta.

Per quanto riguarda il prodotto auto, il marchio teutonisco si prepara ad immettere sul mercato la nuova versione B10 dell’A4 Avant, la quinta di questo modello. La vettura dovrebbe essere messa in vendita a partire dall’inizio del 2023, per cui è lecito attendersi la sua presentazione ufficiale già verso la fine di quest’anno.

La prima serie di questa storica automobile uscì nel 1994, come erede dell’Audi 80. Dalla gamma delle normali A4 ne derivarono anche delle versioni sportive, denominate S, esuberanti ma non estreme, e RS4, capaci invece di prestazioni impressionanti e di scatti brucianti. Queste vetture, ovviamente, richiedono ancora oggi un prezzo molto salato, corrispondente alle grandi prestazioni che sono in grado di offrire.

Audi, ecco i primi render sull’A4 Sedan 2023

La nuova Audi A4 è attesa per il 2023, e con essa anche la versione Sedan. Dal video in basso potrete vedere come il modello è stato immaginato dai render di SRK Designs, che ne hanno caricato il loro progetto sul canale YouTube. In genere, queste anticipazioni sono molto attendibili, per cui è bene seguire attentamente ciò che hanno immaginato.

La nuova versione dell’A4 dovrebbe essere sviluppata sulla piattaforma MLB, con un abitacolo ancora più tecnologico, e nuove motorizzazioni. Qualche tempo fa, Oliver Hoffman, il direttore tecnico della casa di Ingolstadt, aveva detto: “La nuova A4 andrà ad utilizzare i migliori motori termici mai prodotti da noi grazie all’aiuto dell’elettrificazione per rispettare le normative antinquinamento“.

I primi test delle nuove versioni dell’A4 sono stati effettuati nel nord Europa, e pochi giorni fa vi avevamo proposto le immagini della nuova Avant, che ha girato sulle fredde strade del nord con la colorazione camouflage, per evitare di svelare troppi dettagli alla concorrenza in anticipo rispetto alla presentazione.

Ricordiamo che la gamma Sedan si differenzia da quella base per degli esterni molto sportivi, ma anche degli interni raffinati e di qualità superiore, anche per quanto riguarda i materiali utilizzati per la costruzione. Tra pochi mesi inizieremo a fare sul serio, con le novità che verranno annunciate direttamente dall’Audi stessa. I tempi stringono e l’attesa si fa sempre più intensa.