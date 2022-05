Red Bull, attacco di papà Verstappen: prime crepe con il team?

La Red Bull ha ritrovato la superiorità tecnica e Max Verstappen è il favorito per il titolo. Papà Jos è preoccupato da un aspetto.

La F1 è pronta per il definitivo rientro in Europa, che avverrà nel week-end compreso tra il 20 ed il 22 maggio in occasione del Gran Premio di Spagna. Quello di Barcellona è solitamente un Gran Premio che può dire molto riguardo al proseguimento della stagione, per via delle novità tecniche che tutti i team solitamente portano in pista. La battaglia tra Red Bull e Ferrari sta vivendo un momento favorevole ai primi, ma tutto è ancora aperto.

La RB18, dotata degli aggiornamenti tecnici che le hanno consentito di perdere ben 4 kg ad Imola e di trovare un bilanciamento migliore rispetto alla Rossa, ha dominato le ultime due gare, con Max Verstappen che si è fatto molto vicino a Charles Leclerc, portandosi a -19 nel mondiale piloti.

La Red Bull ha praticamente ripreso la Ferrari tra i costruttori, considerando che il distacco, che dopo Melbourne ammontava a ben 49 lunghezze, ora è di soli 6 punti. In due gare, il Cavallino ha dilapidato tutto ciò che di buono aveva fatto ad inizio anno, anche a causa degli errori dei piloti e della sfortuna di Imola.

A Miami, più di occupare il secondo e terzo gradino del podio non si poteva fare, e c’è la sensazione di essere stati anche fortunati per via della mancanza di cavalli che ha colpito la RB18 di Sergio Perez per buona parte della gara. Se proprio si vuole trovare un difetto all’astronave costruita da Adrian Newey, quello riguarda proprio l’affidabilità.

Verstappen è già stato costretto al ritiro due volte in Bahrain ed in Australia, ko tecnici senza i quali sarebbe tranquillamente in testa al mondiale. Perez si è dovuto fermare a sua volta a Sakhir, girandosi alla prima curva quando era terzo all’inizio dell’ultimo giro, ovviamente non per sue colpe. Super Max, in quel di Miami, ha perso tutto il venerdì per problemi allo sterzo ed alla trasmissione, lamentandosi anche con la sua squadra.

Red Bull, Jos Verstappen vuole maggior affidabilità

La Red Bull deve risolvere sicuramente diversi problemi di affidabilità, anche se tra Imola e Miami non ci sono stati ritiri in gara. Max Verstappen ha completato per la prima volta in stagione due gare consecutive, riuscendo a dominarle entrambe. Il campione del mondo ha vinto tutte le corse che è riuscito a portare a termine, segno di un dominio tecnico che è stato strappato alla Ferrari già dalla quarta gara.

Tuttavia, Jos Verstappen continua a nutrire delle perplessità in merito al discorso affidabilità, come ha ribadito in un’intervista concessa alla rubrica “Verstappen.com“: “Quello di Max è stato un risultato brillante a Miami, ha guidato benissimo gestendo al meglio tutte le situazioni di gara“.

“Sembrava di nuovo molto forte durante la gara. E questo dopo un inizio di fine settimana difficile. A causa di problemi con la macchina, Max è stato a malapena in grado di guidare venerdì e quella giornata è fondamentale per un pilota, che ha bisogno bisogno di quel tempo per assettare correttamente la macchina, specialmente su un nuovo circuito cittadino. Capisco benissimo che perdere una giornata di lavoro è irritante“.

“E’ stato un peccato che Max abbia commesso un errore in qualifica, ma può succedere. Non lo ha aiutato il fatto che non conoscesse la pista come avrebbe fatto normalmente. La Red Bull deve comunque migliorare l’affidabilità, perché altrimenti sarà dura vincere e sperare nel secondo titolo. Se tutto dovesse funzionare, mi aspetto un bel duello tra mio figlio e Leclerc. Tutto verrà deciso dagli aggiornamenti tecnici che le squadre porteranno nelle prossime gare, ma sono sicuro che ci divertiremo molto in futuro“.