Bagnaia carico per Le Mans: il pilota Ducati fissa l’obiettivo

Bagnaia è molto carico in vista del Gran Premio di Francia: la vittoria a Jerez gli ha dato la fiducia che cercava.

L’inizio di stagione non è stato facile per Francesco Bagnaia, partito come grande favorito per il titolo MotoGP e poi incappato in una serie di gare negative. Ma nell’ultimo Gran Premio di Spagna potrebbe essere arrivata la svolta.

A Jerez ha finto sconfiggendo Fabio Quartararo, colui che era più accreditato per il successo in Andalusia. Prestazione straordinaria del pilota Ducati, che sabato ha conquistato la pole position e domenica ha guidato la corsa dall’inizio mantenendo un ritmo incredibile. È stato bravissimo nel finale a evitare che il francese della Yamaha lo potesse attaccare.

Pecco aveva bisogno di quella vittoria per rilanciare il suo campionato e le sue ambizioni di laurearsi campione del mondo MotoGP. Adesso è quinto nella classifica generale con 56 punti, a -33 da Quartararo. Con tante gare ancora da disputare, ha assolutamente la possibilità di puntare al titolo.

MotoGP Francia 2022: Bagnaia carico per Le Mans

Per conquistare il mondiale MotoGP un aspetto fondamentale è la costanza. Dopo aver vinto il Gran Premio di Spagna disputato a Jerez, Bagnaia deve riuscire a stare nelle migliori posizioni anche in Francia. In questo weekend si corre a Le Mans e il suo obiettivo sarà certamente quello di risalire sul podio.

Il pilota Ducati si così espresso in vista di questo nuovo appuntamento del calendario del campionato 2022: “Corriamo su una pista che mi piace e dove mi diverto sempre, ma non è facile. Lo scorso anno abbiamo faticato un po’ sull’asciutto. In questo weekend il tempo dovrebbe essere migliore rispetto a quello del 2021. Non è prevista pioggia e le temperature saranno più alte”.

Pecco ha le idee chiare per il GP previsto a Le Mans: “L’obiettivo è continuare l’ottimo lavoro svolto a Jerez ed essere competitivi pure in Francia”.

Il rider piemontese cerca continuità e darà il massimo per conquistare un risultato importante. È consapevole che Quartararo avrà grande voglia di vincere nel suo Paese e che la Yamaha dovrebbe essere forte in Francia, ma al tempo stesso punta a mettere ancora la sua Ducati davanti alla M1 del rivale.

Dopo un avvio complicato e con un po’ di incomprensioni anche con il team, sembra che Bagnaia stia finalmente riuscendo a interpretare bene la Desmosedici GP22. A Le Mans si cercano conferme sul fatto di aver intrapreso la giusta strada su questo versante.