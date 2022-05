MotoGP, GP di Francia: Orari TV e streaming su SKY, DAZN e TV8

La MotoGP torna in azione domenica per il Gran Premio di Francia, che si disputerà sul tracciato di Le Mans. Ecco tutte le informazioni.

Settimo appuntamento stagionale per la MotoGP, che domenica prossima torna in azione sul tracciato di Le Mans. In palio c’è la vittoria del Gran Premio di Francia, che nelle ultime edizioni ha regalato sempre grandi emozioni, essendo stato anche fortemente condizionato dal maltempo.

Nell’ultimo biennio, il circuito Bugatti ha visto dominare la Ducati, con Danilo Petrucci che si è imposto nel 2020, per poi cedere il passo a Jack Miller nella passata edizione. La casa di Borgo Panigale spera di poter dare continuità a quanto fatto in passato, nella consapevolezza che quello di Francia sarà un Gran Premio fondamentale per le ambizioni mondiali.

A Jerez de la Frontera è arrivata la prima vittoria per la nuova GP22, con Pecco Bagnaia protagonista di un dominio impressionante. Il rider torinese ha fatto segnare la prima pole position stagionale, siglando anche il giro più veloce e vincendo dopo una gara condotta dal primo all’ultimo giro, senza mai cedere il passo a nessuno.

Per Pecco si è trattato del secondo Grand Chelem in MotoGP, cosa che gli ha permesso di scavalcare anche Valentino Rossi in questa particolare classifica. Come è facile immaginare, dominare tutta la corsa nelle due ruote non è una cosa scontata, visto che i duelli per il primo posto sono sempre molto frequenti. Bagnaia ci è riuscito alla grande, riscattando un complicato inizio di stagione.

La Yamaha di Fabio Quartararo ci ha provato a complicargli la vita, ma non c’è stato proprio nulla da fare. Il campione del mondo si è fatto sotto solo nel finale, ritrovandosi sconfitto per appena due decimi di secondo. Tuttavia, il francese non è mai riuscito a portare un attacco, a conferma del fatto che il pilota della Ducati ne avesse di più.

Il ritardo del piemontese da Fabio è ora di 33 lunghezze, con il secondo in classifica che è Aleix Espargaró in sella all’Aprilia, staccato di soli 7 punti. Il round di Le Mans potrebbe essere un bel crocevia, e come abbiamo imparato bene in questo inizio di stagione, tutti potrebbero dire la loro in chiave vittoria.

MotoGP, tutto quello che c’è da sapere su Le Mans

La MotoGP disputa ininterrottamente il Gran Premio di Francia sul tracciato di Le Mans dal lontano 2000, mentre prima la pista della storica 24 ore si divideva l’onore con il Paul Ricard. Questo impianto venne realizzato nel 1966, utilizzando solo un piccolo tratto del Circuit de la Sarthe (compresa la parte dei box).

Il 18 settembre 1966 è stato inaugurato un tracciato da 4.422 metri – dedicato alla memoria di Ettore Bugatti – che ha ospitato il Gran Premio di Francia 1967 di F1, vinto da Jack Brabham proprio su una Brabham. Il Motomondiale ha esordito qui nel 1969, con la vittoria in top class di Giacomo Agostini.

Per quanto riguarda la MotoGP, il record di successi appartiene a Jorge Lorenzo, impostosi ben cinque volte da queste parti in sella alla Yamaha, con Marc Marquez che vanta tre vittorie. Valentino Rossi non ha mai spadroneggiato come avvenuto da altre parti, vincendo nel 2002, nel 2005 e nel 2008.

La Ducati ha vinto solo due volte, con Danilo Petrucci e Jack Miller, come detto, negli ultimi due anni. La pista francese potrebbe sposarsi molto bene con le caratteristiche della Desmosedici, tenendo sott’occhio anche Enea Bastianini che cerca il riscatto dopo due gare difficili in Portogallo ed in Spagna.

Bagnaia qui ha trionfato in Moto2 nel 2018, anno in cui è diventato campione del mondo nella classe di mezzo. Pecco sa benissimo che l’occasione è molto ghiotta, ed ora che è in fiducia potrebbe andare a caccia della seconda vittoria consecutiva. Il passo della Ducati è stato spaventosa a Jerez, ma potrebbero esserci delle sorprese.

Non ci si attende una Honda troppo competitiva, visto che questa è un’altra pista piuttosto stretta e dove non sono presenti delle accelerazioni simili a quelle del Qatar, dove abbiamo visto la miglior RC213V dell’intera stagione. Tuttavia, da uno come Marquez possiamo attenderci di tutto, anche se le favorite sono ovviamente Yamaha e Ducati.

Ultime speranze anche per la Suzuki, che dopo aver annunciato il ritiro vuole comunque giocarsi al meglio le proprie carte per questa stagione. Nonostante l’ottimo potenziale, la casa giapponese è l’unica a non aver vinto ancora neanche una gara assieme alla Honda, ed Alex Rins ha perso terreno dai primi in classifica dopo un week-end terribile in Spagna.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP di Francia su SKY e DAZN

Venerdì 13 maggio

Prove libere 1

Moto3 09:00

MotoGP 09:55

Moto2 10:55

Prove libere 2

Moto3 13:15

MotoGP 14:10

Moto2 15:10

Sabato 14 maggio

Prove libere 3

Moto3 09:00

MotoGP 09:55

Moto2 10:55

Qualifiche

Moto3 12:35

Moto2 15:05

MotoGP (FP4) 13:30

MotoGP 14:10

Domenica 15 maggio



Warm up

Moto3 09:00

Moto2 09:20

MotoGP 09:40

Gare

Moto3 11:00

Moto2 12:20

MotoGP 14:00

Orari TV GP di Spagna TV8

Sabato 14 maggio



Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2 a partire dalle 15:30

Domenica 15 maggio