Valentino Rossi, gioia per la festa della mamma: che emozione (FOTO)

Valentino Rossi ha voluto dedicare un pensiero a sua madre ed alla compagna in questa giornata speciale. Ecco i dettagli.

Il 2022 è l’anno dei nuovi inizi per Valentino Rossi, che il 14 novembre dello scorso anno ha detto addio alla MotoGP. In occasione del Gran Premio del Portogallo, il “Dottore” è tornato a far visita al Motomondiale, seguendo i ragazzi della sua Academy e tornando a respirare l’aria di un week-end di gara.

Attualmente, il nove volte campione del mondo è impegnato nel Fanatec GT World Challenge con un’Audi R8 LMS gestita dal team WRT, con il quale sta crescendo gara dopo gara. Il pilota di Tavullia ha bisogno di fare esperienza, e la squadra con cui gareggia è perfetta vista la grande professionalità ed i risultati del passato.

Il “Dottore”, che nel frattempo è anche diventato papà della piccola Giulietta, nata lo scorso 4 marzo, ha esordito nel Fanatech GT World Challenge il 3 aprile ad Imola, a bordo dell’Audi R8 LMS gestita dal Team WRT. Il trio composto dal pilota di Tavullia, da Nico Muller e da Frédéric Vervisch ha concluso in diciassettesima posizione, in una gara splendida e caratterizzata da tante Safety Car.

Valentino Rossi è stato protagonista anche di un clamoroso errore che ha fatto molto discutere, ma va detto che sul passo gara è stato competitivo. Ad un’ora e quattro minuti dalla fine, con la Safety Car ancora in pista, il #46 giallo più famoso del mondo è stato richiamato ai box per il cambio pilota, e per l’occasione sarebbe dovuto salire in macchina l’esperto Vervisch.

Tuttavia, il pesarese ha mancato l’ingresso nella sua piazzola, ma c’è da dire che anche il meccanico, nella confusione generale, non è riuscito a farsi notare al meglio.mIn quel momento sono entrate infatti quasi tutte le vetture assieme, ed il nove volte campione del Motomondiale è stato costretto ad effettuare un giro in più prima di riuscire effettivamente a fermarsi. Il riscatto non è tardato, perché a Brands Hatch il passo in avanti è stato molto evidente, anche se in qualifica è finito fuori pista sull’umido.

Valentino Rossi, la dedica sui social alla mamma

Nella giornata odierna si celebra la festa della mamma, e per Valentino Rossi si è trattato dell’occasione per fare dei doppi auguri sui suoi profili social. Come detto, il “Dottore” è diventato papà lo scorso 4 marzo, con la fidanzata Francesca Sofia Novello che ha dato alla luce la piccola Giulietta.

Ciò significa che la compagna ha potuto festeggiare per la prima volta la festa della mamma, ed il #46 giallo più famoso del mondo ha così fatto gli auguri sia alla madre Stefania Palma che alla sua fidanzata, scrivendo “Auguri alle mie mamme”. Una splendida dedica quella di Valentino Rossi, che dal punto di vista familiare sta sicuramente trascorrendo il momento più bello della sua vita.

Qualche giorno fa, per il nove volte iridato è arrivato anche un altro riconoscimento. La compagnia aerea Ita Airways ha avviato una campagna, dal titolo “Legend Azzurre“, per onorare gli sportivi italiani che maggiormente hanno rappresentato il nostro paese nel mondo.

La compagnia ha dedicato un Airbus A350 proprio al “Dottore”, che ha subito ringraziato con un post sui propri canali social. La stessa cosa è stata fatta per leggende come Gino Bartali nel ciclismo, Adriano Panatta nel tennis o Paolo Rossi nel calcio, ma con il passare del tempo ne verranno aggiunti molti altri.

Ita Airways ha scelto il nome del “Dottore” dopo un sondaggio effettuato sui social, e saranno proprio i followers della compagnia a scegliere chi saranno i prossimi a cui verrà dedicato un aereo. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per una carriera straordinaria, quella che ha portato il pilota di Tavullia a vincere ben nove titoli mondiali sulle due ruote.