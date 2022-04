Valentino Rossi, che regalo da Ita Airways: tifosi in delirio (FOTO)

Ita Airways ha lanciato una campagna che dedica alcuni dei suoi aerei alle leggende dello sport italiane. Ce n’è uno per Valentino Rossi.

La carriera di Valentino Rossi è ufficialmente entrata in una seconda fase, che lo vedrà impegnato a tempo pieno nelle gare Gran Turismo. Il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha disputato il suo ultimo Gran Premio lo scorso 14 novembre in quel di Valencia, chiudendo un’era che lo aveva visto protagonista per un quarto di secolo.

Il “Dottore”, che nel frattempo è anche diventato papà della piccola Giulietta, nata lo scorso 4 marzo, ha esordito nel Fanatech GT World Challenge il 3 aprile ad Imola, a bordo dell’Audi R8 LMS gestita dal Team WRT. Il trio composto dal pilota di Tavullia, da Nico Muller e da Frédéric Vervisch ha concluso in diciassettesima posizione, in una gara splendida e caratterizzata da tante Safety Car.

Valentino Rossi è stato protagonista anche di un clamoroso errore che ha fatto molto discutere, ma va detto che sul passo gara è stato competitivo. Ad un’ora e quattro minuti dalla fine, con la Safety Car ancora in pista, il #46 giallo più famoso del mondo è stato richiamato ai box per il cambio pilota, e per l’occasione sarebbe dovuto salire in macchina l’esperto Vervisch.

Tuttavia, il pesarese ha mancato l’ingresso nella sua piazzola, ma c’è da dire che anche il meccanico, nella confusione generale, non è riuscito a farsi notare al meglio.mIn quel momento sono entrate infatti quasi tutte le vetture assieme, ed il nove volte campione del Motomondiale è stato costretto ad effettuare un giro in più prima di riuscire effettivamente a fermarsi.

L’errore è costato molto caro al suo equipaggio, che dal quattordicesimo posto si è ritrovato venticinquestimo. Fortunatamente, Vervisch è riuscito a rimontare sino al diciassettesimo posto, ma c’è rammarico visto che la top ten appariva alla portata. Ad Imola c’è da segnalare l’ottima risposta del pubblico, che ha riempito le tribune aperte per l’occasione per seguire da vicino l’inizio della nuova avventura del loro beniamino.

Valentino Rossi, Ita Airways gli dedica un aereo

Nonostante il piccolo errore commesso in quel di Imola, Valentino Rossi ha dimostrato di poter far molto bene al volante delle auto Gran Turismo, con le quali ha già accumulato una discreta esperienza in passato. Il “Dottore”, al Gran Premio di Misano dello scorso anno, venne premiato come simbolo del Made in Italy nel mondo, ma per lui le onorificenze non sono affatto terminate.

Pochi mesi dopo infatti, era entrato ufficialmente nella Hall of Fame della MotoGP, ed ora è arrivata un’ulteriore sorpresa. La compagnia aerea Ita Airways ha avviato una campagna, dal titolo “Legend Azzurre“, per onorare gli sportivi italiani che maggiormente hanno rappresentato il nostro paese nel mondo.

La compagnia ha dedicato un Airbus A350 a Valentino Rossi, che ha subito ringraziato con un post sui propri canali social. La stessa cosa è stata fatta per leggende come Gino Bartali nel ciclismo, Adriano Panatta nel tennis o Paolo Rossi nel calcio, ma con il passare del tempo ne verranno aggiunti molti altri.

Ita Airways ha scelto il nome del “Dottore” dopo un sondaggio effettuato sui social, e saranno proprio i followers della compagnia a scegliere chi saranno i prossimi a cui verrà dedicato un aereo. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per una carriera straordinaria, quella che ha portato il pilota di Tavullia a vincere ben nove titoli mondiali sulle due ruote.

Il merito del #46 giallo più famoso del mondo è quello di non essere mai sazio di soddisfazioni, cosa che lo ha spinto ad immergersi nell’automobilismo. Il fenomeno italiano non ha mai nascosto la propria passione per le quattro ruote, e conoscendo il talento di cui è dotato, siamo convinti che non si pentirà di questa sua scelta.