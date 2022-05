MotoGP, Bagnaia ha fatto già meglio di Valentino Rossi: ecco dove

La MotoGP si prepara all’appuntamento di Le Mans, ma Pecco Bagnaia può festeggiare un dato che gli consente di superare il suo idolo.

Pecco Bagnaia è una delle grandi promesse della MotoGP moderna, ma l’inizio della stagione 2022 lo aveva visto in enorme difficoltà. La Ducati GP22 non sembrava all’altezza di quella precedente, con la quale il rider torinese aveva dominato il finale del 2021 vincendo quattro gare su sei e regalando alla casa di Borgo Panigale il secondo mondiale costruttori consecutivo.

Il riscatto è avvenuto, come d’incanto, in quel di Jerez de la Frontera, dove lo scorso novembre aveva dominato i test di fine stagione. Su una delle piste più difficili del Motomondiale, Pecco è stato in grado di esaltarsi, siglando la pole position, il giro più veloce e la prima vittoria del 2022.

Bagnaia, oltre a prendersi la soddisfazione del successo, ha anche mandato un segnale a tutti i suoi avversari della MotoGP. Il dominio della Ducati è una boccata d’ossigeno, ma ora occorrerà dare continuità a questo risultato nei prossimi appuntamenti. Pecco ha tutte le carte in regola per tornare in lotta per il titolo, anche se Fabio Quartararo è un cliente molto scomodo, che non ha la minima intenzione di cedere il proprio trono.

Bagnaia non era mai andato oltre il quinto posto nei primi appuntamenti, e tutto sembrava perduto una settimana scorsa dopo la brutta caduta nelle qualifiche di Portimao. Come d’incanto, la Rossa si è riscatta a Jerez de la Frontera, dove lo scorso anno arrivò una splendida doppietta con Jack Miller davanti a Pecco.

Adesso, per il mondiale può accadere di tutto. Il #63 ha fatto un bel salto in avanti, ma la strada è ancora lunga. Fabio Quartararo ha allungato in testa approfittando di una giornata da incubo per Alex Rins, che non ha portato a casa punti. Va detto che il campione del mondo non ha potuto nulla contro il suo vice, non riuscendo mai a portare un attacco.

Pecco ha un ritardo di 33 punti dal campione del mondo, l’equivalente di quasi una gara e mezzo di distacco. Non si tratta di una distanza siderale considerando le tante prove che mancano ancora al termine della stagione, ma sicuramente il complicato inizio potrebbe rendere ardua la rimonta. Da ora in poi occorrerà essere perfetti, ed evitare di lasciare per strada altri punti pesanti.

MotoGP, ecco dove ha superato Valentino Rossi

Con il trionfo nel Gran Premio di Spagna di MotoGP, Pecco Bagnaia ha superato Valentino Rossi in una speciale classifica. Come detto, il rider torinese ha ottenuto la pole position, il giro veloce e la vittoria, ma ha anche condotto la gara dal primo all’ultimo giro, senza cedere mai la testa della corsa.

Questa è una cosa che avviene raramente nel mondo delle due ruote, e siamo molto più abituati a commentarla in F1. Si tratta del cosiddetto Grand Chelem, e con quello di Jerez è riuscito a superare Valentino Rossi per numero assoluto di quelli conquistati nella sua giovane carriera.

È infatti il quinto pilota nella storia della MotoGP a ripetere un Grand Chelem, battendo Loris Capirossi, Valentino Rossi e Fabio Quartararo, che nella loro avventura ne hanno ottenuto solo uno. Davanti ci sono Dani Pedrosa con tre, Jorge Lorenzo con cinque, Marc Marquez con otto e Casey Stoner con ben nove.

Recuperare sui primi della classe non sarà di certo facile, vista la grande difficoltà nel portare a casa un Grand Chelem in una categoria equilibrata come quella del Motomondiale. A Le Mans occorrerà un’altra vittoria per continuare a recuperare sui primi, ma la stagione è molto lunga e tutto può accadere.