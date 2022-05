Aprilia, Vinales troppo lontano da Espargarò: Maverick spiega perché

Vinales ha analizzato i problemi che ha alla guida dell’Aprilia: non riesce a fare risultati simili ad Espargarò.

Aprilia sta vivendo un’altra grande stagione di crescita ed è abbastanza stabilmente nelle migliori posizioni. Aleix Espargarò ha conquistato una vittoria in Argentina e poi altri due podi (Portimao e Jerez), è secondo nella classifica generale MotoGP e potrebbe avere le carte in regola per giocarsi il titolo.

Ma se da un lato del box si sorride, dall’altro la situazione è molto diversa. Infatti, Maverick Vinales non riesce a ottenere risultati simili a quelli del suo compagno di squadra. Continua a fare fatica nelle qualifiche e in partenza, poi durante la gara mostra un buon passo ma diventa complicato poi recuperare.

L’ex rider di Suzuki e Yamaha ha conquistato solo 27 punti finora ed è quattordicesimo in classifica. Il suo futuro con il team è a rischio, dato che a Noale si attendono risultati di un certo tipo e lo spagnolo non gli sta conseguendo. I rapporti tra le parti sono molto buoni, però non bastano per rinnovare il contratto in scadenza.

L’amministratore delegato Massimo Rivola dovrà fare le opportune valutazioni e certamente sta già pensando a delle alternative. Tra i nomi che circolano c’è quello di Enea Bastianini, che vorrebbe rimanere in Ducati ma non è ancora sicuro di quale sarà il suo futuro.

Aprilia, Vinales indica i suoi problemi con la RS-GP

Vinales ha le idee molto chiare su quelli che sono i suoi problemi quando guida l’Aprilia: “Sul passo gara sono a un decimo – riporta Motorsport-Total.com – mentre sul giro veloce sono a sette decimi. Fatico a fare il time attack e non so perché. La differenza è troppo grande e devo ridurla. Con gomme usate mi sento bene, con quelle nuove fatico”.

Il pilota di Figueres deve prendere spunto da Espargarò, ma al tempo stesso non vuole copiarlo e preferisce prendere la sua strada. Dovrà lavorare molto sullo stile di guida e il team dovrà trovare una soluzione di assetto che possa aiutarlo. Troppa la differenza tra i due.

Maverick spiega nel dettaglio le sue sensazioni alla guida della RS-GP, evidenziando che la frenata rappresenta un problema grosso per lui: “Solitamente dovresti sentire la gomma nuova, io no. Ci stiamo provando e riprovando. Cerco di recuperare su chi guida questa moto da sei anni e ha già il suo setup. È difficile. Devi frenare molto tardi per fare il tempo e questa è una qualità di Aleix. Io non ho ancora il feeling per farlo”.

Vinales ha compreso le aree dove è necessario intervenire e si concentrerà al massimo con la squadra per trovare il modo di essere veloce quanto desidera: “Dobbiamo lavorare sul setup e ritengo anche che la distribuzione dei pesi sia sbagliata. Dobbiamo concentrarci su entrata in curva, percorrenza e uscita. Non sento il grip delle gomme”.

Espargarò ha certamente maggiore esperienza con l’Aprilia e che vada un po’ più forte ci sta, però vedere un Maverick così lontano da lui al traguardo sorprende. Si pensava che nel 2022 il gap sarebbe stato inferiore, invece ci sono ancora aspetti importanti da sistemare. Dopo il burrascoso divorzio da Yamaha, il 27enne catalano spera con la casa di Noale di ritrovare podi e vittorie.