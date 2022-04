Chi è la mamma di Charles Leclerc? Tutte le informazioni su di lei

La carriera di Charles Leclerc è stata contraddistinta da diversi lutti, e quella della madre è una figura fondamentale per il monegasco.

Al comando del mondiale di F1 targato 2022 c’è Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari vanta 86 punti in classifica, con 27 lunghezze di vantaggio su Max Verstappen. Il campione del mondo era arrivato ad Imola a -46, ma ha approfittato del week-end da incubo del Cavallino per rifarsi sotto, vincendo Sprint Race e gara, in cui ha ottenuto anche il giro più veloce.

Charles non si darà facilmente per vinto, essendo un ragazzo che nel corso della sua vita privata ha subito diverse tragedie. Nel 2014, come ricorderete, il suo amico fraterno Jules Bianchi, con il quale aveva condiviso tutto, ebbe un terribile incidente nel corso del Gran Premio del Giappone, finendo in un coma da cui non si sarebbe più risvegliato.

Il pilota della Marussia morì nel luglio del 2015, lasciando nello sconforto Leclerc, all’epoca appena maggiorenne. Con ogni probabilità, i due oggi sarebbero stati compagni di squadra in Ferrari, a battagliare per quel titolo mondiale che sognavano sin da bambini. Le disgrazie del monegasco non finirono lì, perché nel 2017 venne a mancare anche papà Hervé, che si dovette arrendere ad una lunga malattia.

Leclerc, conosciamo sua madre Pascale

Come detto, Charles Leclerc ha dovuto subire diversi traumi, e l’ultimo, ma non per importanza, è stata la morte di Anthoine Hubert, scomparso nel 2019 a Spa-Francorchamps, dopo un terribile incidente avuto all’Eau Rouge nella gara di Formula 2, una tragedia ancora impressa negli occhi degli appassionati.

Una figura di riferimento per il pilota della Ferrari è sempre stata sua madre Pascale. Lei ha partorito anche un altro figlio, Arthur, che corre in Formula 3 con il team Prema. Come abbiamo visto in passato, Leclerc è solito augurarle sempre buon compleanno con dei post sui suoi profili social molto toccanti, che sottolineano il grande legame che c’è tra i due.

Pascale si sposò con Hervé Leclerc, pilota di Formula 3 negli anni ’80 e ’90. Il padre morì all’età di 54 anni, dopo una lunga malattia, quattro giorni prima che Charles vincesse il gran premio di Baku di Formula 2. Una storia toccante riguardo al rapporto con la madre riguarda gli ultimi giorni di vita di Hervé, nel giugno del 2017.

Poco prima di vederlo morire, Charles disse al genitore di aver firmato per la Ferrari, anche se tuttavia non vi era nulla di vero all’epoca. Il giovane talento gareggiò con l’Alfa Romeo Racing nel 2018, per poi conquistare un sedile per il Cavallino l’anno dopo. La madre rimproverò suo figlio per quella bugia, che si rivelò poi una splendida verità.