Nuova Fiat Multipla? Ecco come potrebbe essere (VIDEO)

La Fiat Multipla per anni è stata un’auto iconica prodotta dalla casa torinese. Oggi però viene fuori un restyling davvero particolare.

Compie quest’anno 24 anni uno dei modelli Fiat più chiacchierati di sempre. Uno di quelli che o lo si ama o lo si odia, la via di mezzo non esiste. Parliamo della Multipla, che dopo aver vissuto la sua epoca d’oro tra il 1956 al 1967 tornò con grande clamore nel 1998, con forme particolari che la resero celebre in tutto il mondo. Presentata al Salone Internazionale di Francoforte, fu subito una delle più osservate per le sue linee stravaganti ma soprattutto per i suoi interni, perché presentava sei sedili disposti su due file oltre a un capiente bagagliaio che non è solito per una vettura inferiore ai 4 metri.

Un anno dopo la sua uscita, il Museum of Modern Art di New York addirittura la inserì nella sua mostra Different Roads come uno degli esempi delle nuove tendenze della motorizzazione di massa. Dan Neil, primo giornalista automobilistico della storia a vincere il premio Pulitzer nel 2004, non esitò però a inserirla nella lista delle 50 auto più brutte di tutti i tempi secondo il TIME. Insomma la Multipla non permetteva nessun compromesso.

Ecco la Fiat Multipla del futuro secondo SRK Designs

Uscita di scena nel 2011, dopo esser stata immatricolata sul mercato italiano in quasi 230.000 unità, nel 2021 è tornata a vivere sul mercato cinese come Zotye M300, prodotta localmente su licenza anche nella configurazione E300 a propulsione elettrica. Anche perché quel modello prodotto dalla casa torinese ancora oggi è attualissimo. A partire dagli spazi interni ampi, proprio come propone oggi il mercato. Addirittura aveva una capacità di 500 litri, cosa inimmaginabile oggi per modelli vicini ai 4 metri di lunghezza.

La Multipla è sicuramente però era poco “digeribile” dal punto di vista estetico, che la faceva sembrare un’auto uscita dai fumetti di Topolino. Da alcune prospettive sembrava persino sgraziata, ma il successo è dovuto al suo carattere sbarazzino e alle sue idee innovative proprio presenti al suo interno. Insomma un’auto che, oggi che non c’è più, è stata notevolmente rivalutata. E c’è chi non vedrebbe l’ora di rivederla su strada, ovviamente con un forte restyling che non cancellasse la sua versatilità.

E sul web è apparso il video prodotto da SRK Designs, che mostra al pubblico una possibile rivisitazione del primo modello di Multipla uscito nel 1998. Innanzitutto cambiano le forme del fascione anteriore, meno banale ma più sinuoso e al passo con i tempi con una griglia a nido d’ape, mentre i fari diventano come per magia quelli della nuova 500 elettrica, mentre quelli nella fascia superiore, quella dove parte il parabrezza, si sdoppiano lasciando spazio anche alle frecce.

Più moderni anche i cerchi, simili ai prototipi elettrici in voga adesso, cos’ come le linee del tetto più aerodinamiche. Alla moda poi gli specchietti, che diventano delle sottili telecamere le cui immagini vengono proiettate sullo schermo interno dell’infotainment. Scompaiono anche le maniglie, ora nascoste nella portiera come in molte auto di lusso. E chissà che davvero la Fiat, con queste idee che spuntano sul web non decida davvero di farci un pensierino.