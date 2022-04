Ferrari, l’ultima trovata per la F1-75: ecco la decisione presa (FOTO)

La Ferrari ha chiesto ai tifosi un soprannome per un elemento della F1-75, dando a propria volta un nome di questa zona molto esposta.

In casa Ferrari occorre dimenticare in fretta e furia il week-end disastroso di Imola, dove decine di migliaia di tifosi avevano sfidato le intemperie nella speranza di assistere ad una nuova vittoria del Cavallino. Tuttavia, le loro aspettative sono state deluse, a causa di una performance non esaltante e per gli errori dei piloti.

Al venerdì, Carlos Sainz è andato a sbattere in qualifica, rimontando poi sino al quarto posto nella Sprint Race. Charles Leclerc, che si era posizionato dietro alla Red Bull di Max Verstappen, era riuscito a scavalcare il campione del mondo nella partenza della “garetta”, andando a comandare il gruppo sin dalle prime fasi.

La Ferrari però, a differenza delle prime gare non è riuscita a gestire al meglio le gomme Soft, ed il graining negli ultimi giri ha impedito al leader del mondiale di tenere dietro il rivale. Alla domenica le cose sono peggiorate, con Sainz costretto al ritiro già dalla prima curva, mentre Leclerc ha commesso un errore alla Variante Alta nel tentativo di insidiare la seconda posizione di Sergio Perez. Il Cavallino dovrà subito correre ai ripari in quel di Miami, dove sono attese le prime novità sulla F1-75.

Ferrari, ecco il soprannome per le pance laterali

Sin dalla presentazione, la Ferrari aveva stupito tutti per le forme aerodinamiche della F1-75. Oltre al muso che affonda nell’ala anteriore, l’elemento che ha più di tutti gli altri colpito gli addetti ai lavori erano state le enormi pance laterali, in netta controtendenza con il progetto Mercedes.

La Rossa ha sorpreso anche per il canale creato tra i sidepods ed il cofano motore, soluzione che potrebbe fare scuola nei prossimi anni. Per enfatizzare il terribile fine settimana di Imola, il social media manager della Ferrari ha pubblicato una foto sui canali della Scuderia modenese, chiedendo a tutti i tifosi di dare un soprannome alle pance laterali.

L’addetto alle pagine social ha scelto, come soprannome, “Goldfish bowls“, ovvero la vasca dei pesci rossi. I fan del Cavallino hanno fornito risposte molto divertenti, e c’è chi ha addirittura postato una foto di un pacco di pasta, le famose “Conchiglie” di un noto produttore italiano.

Non c’è dubbio, anche sul fronte dei social network, il Cavallino ha fatto un netto passo in avanti rispetto al passato, quando Red Bull, Mercedes e McLaren la surclassavano in questo aspetto. Ora è tempo di pensare agli sviluppi per le prossime gare e rispondere a tono alle pretese della concorrenza.