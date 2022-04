Ducati, Bagnaia trova lati positivi: ecco qual è l’obiettivo per Jerez

Pecco Bagnaia vuole tornare al top dopo un inizio di stagione molto deludente. Ecco cosa ha in serbo per il Gran Premio di Spagna.

L’obiettivo di Pecco Bagnaia per il week-end del Gran Premio di Spagna non può che essere il riscatto. Il rider torinese della Ducati è stato vittima di un inizio di stagione a dir poco deludente, nel quale non è andato oltre due mesti quinti posti a Termas de Rio Hondo e ad Austin.

Per quello che doveva essere il grande favorito si tratta sicuramente di un trauma sportivo, complice anche il passo non certo irresistibile della nuova Ducati. La GP22 è stata costantemente bastonata dalla GP21, che nelle mani di Enea Bastianini ha portato le due uniche vittorie stagionali alla casa di Borgo Panigale.

Bagnaia non è mai andato vicino al podio, e per uno che aveva chiuso la scorsa stagione con quattro vittorie nelle ultime sei gare si tratta di un bilancio totalmente in rosso. Il distacco da Bastianini nel mondiale è di ben 30 punti, mentre sono 38 le lunghezze di ritardo dal tandem di testa, composto dalla Yamaha di Fabio Quartararo e dalla Suzuki di Alex Rins.

Bagnaia, ecco le sue parole alla vigilia di Jerez

Pecco Bagnaia e la Ducati sperano nel fine settimana di Jerez per iniziare una difficile scalata alla vetta della classifica, nella consapevolezza che, allo stato attuale delle cose, il mondiale rappresenta un miraggio. Su questa pista arrivò una splendida doppietta lo scorso anno, con Jack Miller che si impose proprio davanti al pilota torinese.

Nel consueto comunicato stampa rilasciato dalla Ducati, Bagnaia ha raccontato le proprie ambizioni alla vigilia del Gran Premio di Spagna: “Dopo la caduta in qualifica in Portogallo, questi giorni di pausa sono stati molto importanti per riposare e recuperare le forze. Nonostante il dolore e il fatto che non avessimo potuto girare molto con le gomme slick, domenica in gara siamo stati veloci e siamo riusciti a centrare l’obiettivo che ci eravamo posti“.

“Questo dimostra che stiamo lavorando bene e che gara dopo gara il mio feeling con la Desmosedici GP continua a migliorare. Ora arriviamo a Jerez, dove lo scorso anno siamo saliti sul podio, con l’obiettivo di tornare ad essere finalmente tra i protagonisti del fine settimana“.

La caduta nelle qualifiche di Portimao non ha certo giovato al morale di Pecco, già abbastanza provato dalle delusioni delle prime quattro tappe. Jerez potrebbe rappresentare una svolta, ma anche sancire definitivamente la rinuncia ai sogni mondiali per il secondo anno consecutivo.