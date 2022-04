Jorge Lorenzo: ecco com’è andato il suo debutto in Porsche Supercup

Sul tracciato di Imola, Jorge Lorenzo ha esordito nella Porsche Supercup. Scopriamo come è andato il suo fine settimana in pista.

Il fine settimana di Imola non ha visto soltanto il GP della F1, dominato dalla Red Bull di Max Verstappen che ha rifilitato una sonora mazzata a tutti i tifosi della Ferrari, accorsi in massa per sperare in un’altra vittoria di Charles Leclerc e che invece sono andati a casa delusi per la grande sconfitta. Nel week-end italiano erano presenti anche le categorie di contorno, tra cui la Porsche Supercup dove abbiamo assistito al debutto di Jorge Lorenzo.

Al volante della 911 GT3 Cup, il cinque volte campione del mondo del Motomondiale ha fatto il suo esordio sulle quattro ruote, assieme al team Q8 Hi Perform. Su questa vettura, il maiorchino aveva effettuato i suoi primi test nei mesi di febbraio e marzo, che gli avevano permesso di iniziare a prendere confidenza con una categoria del tutto nuova per lui.

Jorge Lorenzo non ha avuto di certo un fine settimana semplice, visto che è stato pesantemente condizionato dal maltempo. Ovviamente, la priorità era tutta per la F1, ed alcune sessioni nella giornata del venerdì erano state annullate per via della pioggia battente che si era riversata sul tracciato imolese.

Jorge Lorenzo, ecco com’è andato il debutto in Porsche

La Porsche è un marchio che da sempre accompagna la F1 con la Supercup, e Jorge Lorenzo ha deciso di sperimentare una nuova avventura per mettere alla prova le sue capacità sulle quattro ruote. Confrontarsi con gli assi di questa disciplina non è facile, ed il debutto di Imola lo ha confermato in pieno.

In qualifica, lo spagnolo ha fatto registrare il trentunesimo tempo, scattando dall’ultima fila. Tuttavia, non ci si poteva attendere di meglio, visto che qui non aveva mai gareggiato neanche con le due ruote, ed Imola non è di certo il circuito più facile per apprendere i segreti di una nuova categoria.

Jorge Lorenzo è partito con cautela, senza rischiare troppo sotto la pioggia battente ed e ha perso la sua penultima posizione quasi subito, ma in seguito ha preso confidenza ed ha aumentato il proprio ritmo fino a riuscire ad effettuare alcuni passaggi sotto ai due minuti di tempo sul giro. All’ultima tornata, lo spagnolo ha girato in 1’59”932, ben lontano dai primi ma comunque con un passo decisamente più decente rispetto all’avvio.

Nella giornata di sabato, Jorge aveva espresso tutto il suo disappunto per le qualifiche storte: “Nelle prove ho girato poco a causa dell’acqua scesa sulla pista e delle numerose interruzioni che ha essa ha causato, per me era molto importante accumulare giri, devo fare esperienza prima di poter puntare a qualche risultato di valore“.

Jorge, lo ricordiamo, era presente ad Imola come Wild Card, dal momento che non disputerà tutto il campionato di contorno alla F1, ma si concentrerà sul monomarca italiano. Al sito della Porsche Supercup, il maiorchino ha raccontato quelli che sono i suoi obiettivi stagionali.

“Devo essere molto realista: il mio obiettivo non è quello di diventare campione, almeno non a breve termine. Sono stato campione del mondo in moto e le corse automobilistiche sono una sorta di hobby per me. Ho tanta voglia di imparare il più possibile e godermi le gare. Se sarò competitivo, tanto meglio”

Lorenzo tornerà a mettersi al volante di una 911 (in questo caso la 992 GT3 Cup da 510 cavalli) sempre ad Imola e già nel mese maggio, nell’ambito della Porsche Carrera Cup italiana, la competizione in cui gareggerà nella sua interezza. Ci si aspetta sicuramente qualcosa di più visto che avrà già un fine settimana di esperienza sulle spalle, ma non sarà facile fronteggiare gli assi di questa disciplina, che da anni si danno battaglia sulle piste europee.