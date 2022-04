Verstappen mette le mani avanti per domani: Leclerc può sperare?

Max Verstappen ha vinto la Sprint Race di Imola, battendo la Ferrari di Charles Leclerc con un sorpasso nei giri finali della corsa.

Una gara da campione vero quella di Max Verstappen, vincitore della Sprint Race di Imola. Si tratta del secondo successo in carriera per il fenomeno olandese, che già lo scorso anno riuscì a beffare la Mercedes di Lewis Hamilton in quel di Silverstone. La Red Bull sembra aver invertito del tutto i valori in campo, dimostrandosi superiore alla Ferrari su una pista che, in teoria, appariva più congeniale al Cavallino.

La RB18 ha ribadito la propria superiorità sui rettilinei, evidenziando una velocità di punta spaventosa a DRS aperto. Tutto ciò ha agevolato la rimonta di Sergio Perez, che ha chiuso in terza posizione a soli due secondi da Charles Leclerc pur essendo partito dalla settima piazza, cosa che preoccupa e non poco i tifosi della Rossa.

Gli aggiornamenti portati dalla Red Bull sembrano aver fatto la differenza, ma c’è da dire che in gara si utilizzeranno le gomme più dure e non la Soft sfruttata oggi. Verstappen era stato protagonista di una partenza negativa, che aveva permesso al monegasco di salire in cattedra.

Dopo la Safety Car, il leader del mondiale era riuscito a porre subito Super Max fuori dalla zona DRS, mantenendo un secondo e mezzo circa di vantaggio per oltre quindici giri. Tuttavia, negli ultimi passaggi è sopraggiunto un graining importante alla gomma anteriore destra, che ha impedito a Charles di fare la differenza nel tratto misto, cosa che accadeva quasi sempre nelle prime gare.

Per la gara di domenica potrebbe piovere, ma se ciò non dovesse accadere, è inutile nascondere che per la Ferrari sarà difficile. Il passo di questa Red Bull è stato impressionante, ma tra le altre variabili ci sarà sicuramente il discorso affidabilità, che ha già portato al ritiro due volte il campione del mondo ed in un’occasione anche Perez, precisamente in Bahrain.

Verstappen, ecco le sue sensazioni dopo la vittoria

Gran vittoria per Max Verstappen nella Sprint Race di Imola, ma per l’olandese si tratta solo dell’inizio di una lunga scalata nel mondiale. Il campione della Red Bull ha recuperato solo un punto da Charles Leclerc, che resta in fuga iridata con 40 punti di vantaggio sull’altra Ferrari di Carlos Sainz e 45 proprio sul figlio di Jos, che di certo non mollerà la presa dopo il ritmo imposto oggi.

Considerato l’ottimo passo mostrato nelle libere di ieri sulla pioggia, la Rossa spera che una condizione difficile possa riproporsi anche domani, visto che, in quel caso, salterebbe anche il discorso degrado gomme in cui la Red Bull è stata superiore oggi. Al termine della gara, Max Verstappen ha commentato quanto vissuto ai microfoni della F1.

“La partenza è stata molto negativa, ma poi siamo stati forti sul passo e sono riuscito a recuperare nella parte finale della gara. Domani ci saranno gomme diverse e la situazione sarà diversa, sicuramente dovrò evitare di partire come oggi. Mi sento molto forte su questa pista e la macchina è competitiva, era quello che ci serviva. Charles inizialmente aveva molto più passo, ma poi ha finito le gomme e questo ci ha favorito“.

Il campione del mondo ha impressionato per la costanza di rendimento, gestendo la prima parte di gara per poi portare l’attacco nella seconda. Il vantaggio su cui ha potuto contare è proprio la grande velocità di punta, che ha costretto Leclerc a dover forzare tanto nella prima parte sino a causare un graining eccessivo sulle proprie coperture.

Per il momento, la RB18 “dimagrita” sembra essere il punto di riferimento ad Imola, ma come detto ci potranno essere tante variabili in gara. Il campione del mondo è il favorito, ed anche Sergio Perez potrebbe dire la sua sul passo. La battaglia tra i due top team sarà sicuramente entusiasmante.