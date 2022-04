Marquez pizzicato in pista con un pilota amatoriale: che pieghe (VIDEO)

In vista di Austin, Marquez si è messo alle prova su un circuito spagnolo, dove ha incrociato le traiettorie con piloti anche amatoriali. Ecco come è andata.

Per tornare ad Austin a correre dopo la brutta caduta in Indonesia che lo aveva fatto ripiombare nella paura, per colpa della diplopia che si era ripresentata, Marc Marquez non è rimasto con le mani in mano. Dopo un po’ di riposo, ha continuato ad allenarsi e quando ha visto che il problema stava già passando, ha deciso di mettersi alla prova. E lo ha fatto sul circuito di casa, quello di Alcarrás (Lleida). Naturalmente è stato solo un piccolo assaggio, ma comunque importante per capire se era pronto per tornare a guidare una MotoGP.

Per l’occasione ovviamente il talento di Cervera non ha usato un RC213V ma una Honda CBR 600 RR che appartiene alla sua collezione. Non una moto che gli può dare le stesse sensazioni di una MotoGP, ma tanto è bastato per fargli riprendere il ritmo su una moto.

Marquez e la lotta in pista con un amatore

Il circuito spagnolo è utilizzato da diversi piloti professionisti ma è aperto anche agli amatori. E nella giornata in cui si è presentato Marquez erano almeno 30 tra professionisti e non che si erano presentati con le proprie moto. L’arrivo del connazionale otto volte campione del mondo ovviamente ha fatto scalpore. Come ha raccontato poi lo stesso pilota dopo la giornata con un post sui social.

Tra i piloti presenti anche Johann Flammann, che ha un canale YouTube dove pubblica le immagini delle sue prove nei vari circuiti del mondo, dove testa diverse moto. In Spagna era in pista per provare una Kawasaki Ninja ZX10RR da 204 CV. Un vero bolide in confronto alla Honda CRB 600 di Marquez, che di cavalli ne ha “solo” 115. Ma dal video postato dal tedesco, si vede come nonostante tutto il pilota della MotoGP riesca a tenere testa per tutto il circuito alla Kawasaki ben più potente, pagando solo nei rettilinei.

Flammann, oltre ad essere un istruttore, è un pilota amatoriale che ha partecipato alla KTM RC390 Cup, oltre ad aver corso e vinto diverse edizioni della German Speedweek di Hockenheim con una Krämer HKR EVO 2. Inoltre è stato campione della categoria German IDM Twin e ha corso nella Pro Superstock Cup. Quindi quanto di più vicino a un pilota professionista.

Nel video, della durata di 8′, si vede il lungo duello in pista tra Flammann e Marquez, che dovrebbe essere impari visti i mezzi a disposizione ma che lo spagnolo gestisce in maniera eccelsa, anche divertendosi. Tutto nasce da un sorpasso in piena curva del pilota sulla Kawasaki, che innesca la voglia dell’iberico di provare alcune fasi di gara in maniera seria. I due si rendono protagonisti per tutto il tempo di una serie di sorpassi e controsorpassi, che poi terminano con Marquez che continua il suo allenamento in vista di Austin da solo in pista.

Di sicuro una giornata da dimenticare per i tanti piloti in pista che hanno potuto incrociare le traiettorie con quelle di Marquez. ma soprattutto per Flammann. Che un test così se lo ricorderà per molto tempo.