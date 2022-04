Marc Marquez segue il suo 2° grande amore: ecco dove l’hanno pizzicato

Dopo essere rientrato dagli Stati Uniti, Marquez ha assistito a una partita di Champions League allo stadio Wanda Metropolitano.

Non ha conquistato il risultato che sperava, ma Marc Marquez ha avuto comunque la conferma che la sua vista funziona bene e che non ha perso il suo tocco magico. Senza i problemi alla partenza, avrebbe probabilmente lottato per vincere.

L’otto volte campione del mondo è stato condizionato da un guaio alla sua Honda al via e si è ritrovato ultimo, poi però ha rimontato fino alla sesta posizione e per poco non ha conquistato anche la quinta. Anche se non ha lasciato il Texas con completa soddisfazione, può comunque essere fiducioso per il futuro.

Alberto Puig è convinto che lui possa lottare per il titolo mondiale MotoGP. I 40 punti di distanza dal leader Enea Bastianini non sono irrecuperabili, dato che mancano ancora tanti gran premi da disputare. Dopo Pasqua ci saranno gli appuntamenti a Portimao e Jerez, dove sicuramente lo spagnolo cercherà di ridurre il gap dalla vetta della classifica.

Marc Marquez presente ad Atletico Madrid-Manchester City di Champions League

Marquez in vista dell’approdo in Europa della MotoGP ha già chiesto agli ingegneri della Honda di fare alcuni miglioramenti dalla RC213V. Vero che ad Austin poteva vincere, ma quella è una pista particolare nella quale ha sempre fatto bene. Per le prossime gare vuole che il team faccia alcuni progressi per venire incontro alle sue esigenze.

Il suo obiettivo è conquistare la nona corona iridata della carriera e dalla squadra si aspetta degli interventi che vadano a migliorare il suo feeling in sella alla moto. La nuova Honda RC213V è molto diversa da quella che era abituato a guidare in passato e non si sente ancora al massimo alla guida, deve cambiare il suo stile e non è semplice. Comunque ha grande fiducia nel suo team, che sa come si vince e come venirgli incontro a livello tecnico.

In attesa di passare la Pasqua in famiglia e di concentrarsi poi sulle prossime gare MotoGP, Marquez si è concesso una serata dedicata al calcio. Infatti, mercoledì sera era presente allo stadio Wanda Metropolitano per assistere alla partita di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester City. Il risultato finale è stato di 0-0 e ha permesso alla squadra inglese, vittoriosa all’andata, di accedere alla semifinale della competizione.

L’otto volte campione del mondo ha pubblicato su Instagram foto e video della sua presenza sulle tribune dell’impianto sportivo di Madrid, città nella quale si è trasferito a febbraio per essere più vicino al team medico che si occupa del suo braccio destro, quello operato tre volte nel 2020 a causa della frattura dell’omero.