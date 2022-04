F1, Charles Leclerc è già nella leggenda: ecco il suo record

In Australia il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha ottenuto un successo strepitoso. In pochi hanno notato che ha anche compiuto una impresa epica.

La domenica da sogno di Charles Leclerc è arrivata al termine di una tre giorni australiana perfetta. Sin dalle prove libere il monegasco ha dimostrato di averne di più, trovando poi in qualifica un super tempo che è valso la seconda pole position stagionale. La Ferrari si è aggrappata, sabato, al talento del monegasco che ha preceduto gli alfieri della Red Bull Racing. La speranza degli uomini di Maranello era di assistere anche alla rimonta domenicale di Carlos Sainz, ma lo spagnolo si è ritirato dopo poche tornate.

Le aspettative dei tecnici della Ferrari sono state tutte ripagate da una performance strepitosa del monegasco. Il ritmo tenuto, sin dallo spegnimento dei semafori, è stato bestiale. Charles ha un feeling speciale con la F1-75 e ciò è emerso, in modo lampante, sin dai primi test prestagionali. Due successi e un secondo posto nelle prime tre gare rappresentato un inizio da urlo. I fan sono al settimo cielo, dopo due anni e mezzo di sofferenze. Leclerc è tornato a vincere ed ha già eguagliato i successi della sua prima stagione a Maranello.

Nel 2019 il monegasco aveva vinto a Spa e Monza, mentre ora ha trionfato in Bahrain e Australia. Il successo a Melbourne rappresenta il 240esimo della storia del Cavallino Rampante in Formula 1. La quarta vittoria in carriera di CL16 è arrivata dopo la sua undicesima pole position, a dimostrazione che il leader della classifica è un fenomeno anche nel giro secco.

Tutti i numeri strepitosi di Charles Leclerc

Nel terzo appuntamento della stagione il monegasco ha confermato le sue grandi capacità al volante della F1-75. Una monoposto che sembra nata per le caratteristiche del giovane. Alla straordinaria affidabilità del nuovo motore Superfast, si è unita una agilità unica. Il passo gara è stato impareggiabile. Nemmeno il campione del mondo Verstappen è riuscito ad impensierire CL16, nonostante le ripartenze all’uscita delle Safety Car.

Le resistente di Mercedes e Red Bull Racing sono state piegate senza pietà. La sequenza di tre giri veloci consecutivi nelle prime tre uscite stagionali è un chiaro segnale della potenza della PU italiana. Al di là del ritiro di Verstappen che fortifica la posizione di Charles in classifica piloti, la Rossa è parsa superiore e di tanto. Rivivi la gara, rileggendo qui l’intera cronaca. Il campionato è molto lungo, ma tutto lascia presagire una striscia positiva anche in Europa.

Dopo l’hat trick della gara inaugurale del Bahrain, Charles Leclerc ha festeggiato il suo primo Grand Chelem. Un evento che accade molto di rado, se pensate che Michael Schumacher ci è riuscito solo cinque volte nella sua intera carriera. Si verifica un Grand Chelem quando un pilota in un Gran Premio riesce a ottenere pole position, giro veloce e vittoria, tutto questo senza mai cedere il comando della gara. Il driver più giovane ad aver realizzato il Grand Chelem è stato Max Verstappen nel GP d’Austria 2021 a 23 anni e 277 giorni.

Leclerc, una soddisfazione storica

Leclerc è il 26° nella storia della Formula 1 a raggiungere un traguardo simile. Il ristretto club in cui è rientrato propone nomi come Manuel Fangio, Jim Clark, Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, in ordine temporale. Il monegasco, inoltre, è l’unico driver consecutivamente sul podio in tutte e tre i GP di questa stagione. I podi di Charles, in carriera, ora sono 16 come il numero che ha scelto sulla sua Rossa.

Grand Chelem: ecco i driver F1 ad esserci riusciti:

8 Jim Clark

6 Lewis Hamilton

5 Alberto Ascari, Michael Schumacher

4 Jackie Stewart, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Sebastian Vettel

3 Nelson Piquet

2 Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Mika Hakkinen, Nico Rosberg

1 Mike Hawthorn, Stirling Moss, Jo Siffert, Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Niki Lauda, Jacques Laffite, Gilles Villeneuve, Gerhard Berger, Damon Hill, Fernando Alonso, Max Verstappen, Charles Leclerc.