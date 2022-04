Alfa Romeo si starebbe preparando per mettere sul mercato la nuova Giulia, ecco quando uscirebbe e come sarà.

La nuova Alfa Romeo Giulia non dovrebbe essere così lontana dall’essere guidata nelle strade delle nostre città. L’auto di segmento D, potrebbe uscire per inizio o metà del 2023. Ancora un restyling quindi, sarebbe stato pensato dalla casa del biscione, per un modello prodotto la prima volta nel 1962.

Il lato estetico del nuovo prototipo dovrebbe essere di derivazione Tonale, mentre le mascherine e i paraurti, così come i gruppi ottici, andrebbero a rinnovarsi sensibilmente. E poi ovviamente, anche qui, come in tutte le auto di nuova generazione, ci si aspettano fari montati al Led. Gli stessi, che in un futuro più remoto, potremmo poi vedere in vetture come la nuova Alfa Duetto. Ovviamente, a diversi anni dall’ultima innovazione, ci si aspetta che anche gli interni della nuova Giulia, possano essere di ultima generazione.

Le prime immagini della nuova Alfa Romeo Giulia

Per quanto riguarda le forme della nuova auto viste dall’esterno, ci aiuterà uno dei primi video mai usciti, dove non apprezzeremo solo un rendering, bensì una delle prime vere uscite su strada dell’Alfa che uscirà tra un anno. Il video, è del canale Rons Rides, e ci mostra il nuovissimo modello, sia davanti che di lato. Ed un anno dopo invece, dovrebbe poi uscire, secondo i piani della Stellantis, la Giulietta, di questa per ora abbiamo dei rendering, che ci aiutano a capire quanto e dove, sarà distante dalla sua ‘cugina’.

Prestazioni. Cosa ci si aspetta dalla Giulia del ’23? Si è parlato di un motore 1.5 Firefly con 190 e 215 CV e tecnologia micro ibrida. Dovrebbero uscire vetture con variazioni da 245, 280 e 330 CV, mentre la QV sarebbe quella con qualche maggiorazione dei cavalli, finale. Ma intanto, c’è già chi parla di futuro, nonostante la Giulia sia stata messa per ora in strada, solo per delle prove.

Questo perché si immagina che qualche anno dopo, vedremo la versione completamente elettrica che dovrebbe misurare sui 4 metri e 75 centimetri. L’ultima generazione pensata dalla Stellantis, potrebbe portare a un modello station wagon, ibrida plug-in e come detto, elettrica. Tornando però a cosa accadrà tra propri mesi, la nuova Giulia, battezzata come ‘Estrema’, dovrebbe uscire nei colori Alfa Rosso, Alfa Bianco, Vulcano Nero Metallizzato e Misano Blu Metallizzato. Altra notizia che arriva a proposito delle novità, è che potrebbe esserci una scelta da parte dei clienti sulla configurazione sfalsata di ruote da 19 pollici x 8 pollici e 19 pollici x 9 pollici con tappi centrali monotoni e pneumatici ad alte prestazioni da 3 stagioni per un costo aggiuntivo.

Ed ora, ecco la vettura scesa in strada, che tra pochi mesi potremo ammirare nelle concessionarie.

FONTE: YOUTUBE