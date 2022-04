F1, la Red Bull massacra Carlos Sainz: parole durissime per lo spagnolo

Il mondiale di F1 è iniziato nel segno del duello tra Red Bull e Ferrari. Helmut Marko ha usato parole molto dure contro Carlos Sainz.

Le nuove F1 ad effetto suolo ci hanno regalato un fantastico inizio di mondiale, con Red Bull e Ferrari contrapposte nella battaglia per la vittoria. Per ora, la pista ha decretato una sostanziale parità dei valori tra le due squadre, che si traduce in un equilibrio anche a livello di risultati.

Charles Leclerc ha vinto in Bahrain davanti a Carlos Sainz, mentre Max Verstappen ha risposto presente battendo il monegasco per appena mezzo secondo in quel di Jeddah. La differenza in classifica costruttori tra le due squadre è di ben 41 lunghezze, ed un gap così importante si spiega con il doppio ritiro delle RB18 avvenuto in quel di Sakhir, ufficialmente per un guasto alla pompa del carburante.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica prossima a Melbourne, dove la F1 farà ritorno dopo due stagioni di assenza. Il Covid-19, nel 2020, produsse l’annullamento della gara a poche ore dalla partenza delle prime prove libere, mentre, lo scorso anno, venne cancellato dopo essere stato calendarizzato per il mese di novembre.

La pista dell’Albert Park è stata modificata rispetto al passato, con la chicane Clarke che è stata rimpiazzata da un veloce cambio di direzione che le monoposto affronteranno in pieno. Questo potrebbe dare una mano alle Red Bull, che a livello di velocità di punta non hanno rivali, almeno per questo momento.

Ci si attende una risposta anche da Sainz, che nelle prime due tappe è stato sempre vicino a Leclerc in qualifica, per poi soffrire in gara nel raffronto con il compagno di squadra. Tuttavia, lo spagnolo ha battuto, sia in Bahrain che in Arabia Saudita, il suo pariruolo in Red Bull Sergio Perez, anche se il messicano che aveva fatto segnare la pole position si è ritrovata la propria gara distrutta a causa dello sfortunato ingresso della Safety Car.

F1, Helmut Marko critica duramente Carlos Sainz

Carlos Sainz ha debuttato in Ferrari lo scorso anno, battendo subito Charles Leclerc al suo primo anno a Maranello. C’è da dire che, in F1, i piloti più forti tendono ad accrescere il loro potenziale con un’auto competitiva, ed è quello che il monegasco sta facendo vedere ad inizio stagione.

Lo spagnolo dovrà proseguire a crescere e ad apprendere tutti i segreti di queste nuove vetture, con le quali non ha ancora un feeling eccelso. Contro Sainz si è espresso Helmut Marko, super-consulente di Red Bull F1, che prevede un’annata da gregario per il figlio del due volte campione del mondo rally.

L’ex pilota ne ha parlato in un’intervista concessa a “Servus TV“: “Non ci sono dubbi sul fatto che l’anno scorso le cose sono andate diversamente con Sainz che ha chiuso davanti la stagione, ma ora Leclerc è al massimo della sua forma. Questo significa che non possiamo aspettarci alcun supporto da Sainz. Quella della Ferrari sarà una situazione come la nostra, dove è chiaro che c’è un pilota numero uno e l’altro che gli farà da gregario“.

Ovviamente, Sainz si augura di non dar credito alle parole di Marko. Attualmente, le parole dell’austriaco rispecchiano la realtà, dal momento che Leclerc ha mostrato un passo nettamente diverso specialmente in chiave gara. In Australia, Carlos avrà una buona occasione per ritrovare il giusto ritmo, anche se da lui ci si attende un grande rendimento specialmente per la classifica costruttori.

Per quanto riguarda il confronto con Sergio Perez, tra i due ci sono già 21 punti di differenza a favore del pilota iberico, che punta ad accrescere questo vantaggio nelle prossime trasferte. L’obiettivo è quello di arrivare ad Imola nella maniera migliore, per regalare una grande gioia ai tifosi.