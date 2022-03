GT World Challenge, Imola: Valentino Rossi debutta, diretta su Sky

Ecco tutte le informazioni sulla categoria dove gareggerà Valentino Rossi in questo 2022. Si parte domenica sul tracciato di Imola.

L’assenza dalle gare è già terminata per Valentino Rossi, che nella giornata di domenica farà il suo esordio nel Fanatech GT World Challenge. Il “Dottore” scenderà in pista su un’Audi R8 LMS gestita dal Team WRT, affiancato da Frederic Vervish e Nico Muller, grandi esperti di corse endurance e da sempre legati alla casa di Ingolstadt.

Il primo week-end di gare verrà disputato sul tracciato di Imola, dove accorreranno tanti tifosi del nove volte campione del mondo del Motomondiale. Il pilota di Tavullia correrà per la prima volta un campionato intero sulle quattro ruote, ma va detto che ha già fatto diverse esperienze nel mondo delle GT.

Sfortunatamente, Valentino Rossi ha dovuto saltare la 12 ore di Abu Dhabi dello scorso gennaio, a causa del Covid-19 che lo aveva colpito per la seconda volta. In quell’evento, la leggenda del motociclismo avrebbe dovuto gareggiare su una Ferrari 488 GT3, ma la malasorte gli ha tirato un brutto scherzo costringendolo a rinunciare alla corsa.

Il “Dottore” ha ricevuto un’altra brutta notizia poche settimane fa, quando l’Audi ha deciso di annullare il programma LMDh, quello che avrebbe dovuto riportare la casa dei quattro anelli alla 24 ore di Le Mans nel 2023. Il marchio di proprietà della Volkswagen potrebbe cedere tutto alla Lamborghini, preferendo concentrarsi sullo sviluppo della power unit di F1 che dovrebbe esordire nel 2026.

Il grande sogno del #46 giallo più famoso del mondo è proprio quello di partecipare alla maratona francese, e dopo il secco no ricevuto dalla Ferrari, l’Audi sembrava la prima scelta per poter riuscire a competere nella gara di durata più celebre del panorama motoristico. Ora, l’obiettivo del nove volte iridato è quello di ben figurare in questo campionato, nella speranza di trovare un sedile nel mondiale endurance per le prossime stagioni.

Valentino Rossi, tutto quello che c’è da sapere sul debutto

Come detto, Valentino Rossi esordirà a bordo dell’Audi del Team WRT in questo fine settimana ad Imola, nella prima gara in assoluto nel Fanatech GT World Challenge. La squadra per cui compete, di proprietà di Vincent Vosse, è una certezza assoluta in queste categorie, e lo scorso anno ha vinto anche alla 24 ore di Le Mans in classe LMP2 con un’Oreca 07 Gibson.

Il GT World Challenge è una categoria molto competitiva ed avvincente, che comprende tanti marchi celebri, come Porsche, Audi, Ferrari, McLaren, Mercedes, BMW, Bentley, Lamborghini ed Aston Martin. L’evento più atteso è ovviamente quello della 24 ore di Spa, prevista tra il 30 ed il 31 luglio prossimo.

Il fine settimana di Imola è una tre giorni di gare che attirerà molti tifosi, specialmente per la presenza di Valentino Rossi che sicuramente darà una bella svolta alla categoria. Vista la sua partecipazione, il Fanatech GT World Challenge verrà trasmesso in diretta su SKY, cosa mai accaduta prima.

Nella giornata di venerdì scatteranno le prime prove libere, alle ore 16. Al sabato si farà maggiormente sul serio, con la seconda sessione di libere che scatterà alle ore 9. Le pre-qualifiche sono fissate per le 14:05, mentre i piloti si giocheranno la pole position alle 9 di domenica mattina.

La gara partirà alle ore 15, ed avrà la durata di ben 3 ore. Il campionato che scatta ad Imola è infatti quello in versione endurance, che comprende anche la 24 ore di Spa. Il primo maggio prenderà il via quello Sprint sul tracciato di Brands Hatch, con una prova in Italia prevista a Misano nel fine settimana compreso tra il primo ed il 3 di luglio. Lo spettacolo non mancherà di certo, con una lotta che si preannuncia molto serrata.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV Fanatech GT World Challenge

Gara