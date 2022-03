Audi Q5, prime immagini del nuovo modello: ecco come sarà

Sono uscite le prime immagini del prototipo di Audi Q5, che dovrebbe debuttare il prossimo anno. Ecco come sarà.

Tutte le case automobilistiche stanno dando vita in questi anni a una svolta decisa verso l’elettrico. Tra i precursori la tedesca Audi, che ormai da diverso tempo ha lanciato sul mercato modelli a zero emissioni, non solo su strada ma anche nel mondo delle corse. Tra le ultime novità che la casa dei quattro cerchi è pronta a lanciare c’è uno dei modelli più di successo, la Q5, ormai alla sua la terza generazione.

Il nuovo SUV di segmento D sarà svelato probabilmente entro la fine del 2023, per poi essere messo in commercio nello stesso anno. Si tratterà di un’evoluzione del modello attuale e, a quanto pare, sarà basato sulla nuova generazione della piattaforma MLB Evo.

Audi Q5, arrivano le prime immagini

Uno dei primi prototipi della terza generazione del modello Audi è già stato avvistato per le strade. Si tratta di una prima versione e con ogni probabilità potrebbe subire delle modifiche da qui alla sua presentazione, ma già può dare un’idea di quello che sarà.

La futura Q5 rimarrà sempre una vettura imponente, vicina ai 4 metri e 70, con un’altezza di quasi 1,66. Ampio il bagagliaio, che si avvicinerebbe a quelli della concorrenza (BMW X5 e Mercedes GLC) con una capienza di 550 litri. Probabile che quella avvistata sia la versione “normale” ma che, come visto negli ultimi anni, sarà poi prodotta anche una versione più sportiva (la Sportback).

Da fuori si nota l’ampia calandra in stile Audi, ma anche prese d’aria verticali e luci LED più angolate rispetto al modello attuale. Ancora ben nascosto invece è il posteriore, dove le luci posteriori si vedono ben poco. E’ molto probabile che, vedendo l’evoluzione dello stile della casa tedesca, non siano circolari come appaiono sul prototipo avvistato ma che sia presentala barra luminosa a tutta larghezza che è già presente sull’Audi Q4 e-tron .

Per quanto riguarda gli interni, il rinnovamento sarà molto importante. Addio allo schermo a sbalzo ed ecco allora una nuova plancia con monitor integrato e strumentazione digitale, forse totalmente touch. C‘è da capire invece se sarà totalmente elettrica o saranno ancora montati motori termici. Ma dalle prime immagini sembra che questi ultimi saranno ancora presenti, visti i doppi scarichi. Per quanto riguarda i motori a benzina, potrebbero essere confermati il 2.0 micro ibrido con sistema a 48 V, offerto nelle versioni da 210 e 270 CV circa (versioni 40 e 45 TFSI). Ma dovrebbero esserci ancora anche le varianti diesel con sistema micro ibrido evoluto sempre a 48 V, con potenze che andranno da 210 a 300 CV.

Almeno un paio però saranno le varianti ibride ricaricabili: si parla di un modello 45 TFSIe da circa 250-260 CV, poi di una 50 TFSIe da 310 CV (50 TFSIe) e la top di gamma da 380 CV (55 TFSIe). Ma di sicuro la la gamma sarà arricchita anche da una Q5 e-tron 100% elettrica, che però sarà molto diversa da quella presentata recentemente in Cina.