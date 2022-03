Porsche 718 Cayman e Boxster: in arrivo una grande novità

La Porsche è vicina ormai a una svolta epocale. Tanto che è stata annunciato il cambio totale di una gamma ormai iconica.

Il futuro è elettrico. Ormai dobbiamo farcene una ragione. I motori termici sono destinati a scomparire nel giro qualche decennio per far posto alla rivoluzione green. E un po’ per tutti sarà un trauma non sentire più il rombo di un motore, specie se questo era di un’auto sportiva. Tra i marchi che inevitabilmente si stanno adattando alla nuova realtà c’è la Porsche, icona di eleganze e sportività.

Il famoso marchio di Stoccarda infatti ha annunciato in una conferenza stampa, dove ha illustrato i dati annuali dell’azienda, che la prossima generazione sarà completamente elettrica. Dunque preparate a dire addio a dei modelli storici. Quantomeno a quel rombo dovuto al motore a benzina.

Futuro elettrico per le Porsche 718 Cayman e Boxster

Secondo gli ultimi dati esposti dall’azienda tedesca, l’anno scorso il modello più venduto è stato la Taycan, che ha reso decisamente di più rispetto alle 911. E questo ha fatto pensare i vertici Porsche, che per questo ha deciso che l’intera gamma 718 sarà esclusivamente elettrica a partire dal 2025. Una scelta coraggiosa ma in linea con gli obiettivi della casa, che entro il 2030 vuole portare le proprie auto a zero emissioni a essere oltre l’80% del suo fatturato.

E fanno riflettere le parole dell’ad Porsche Oliver Blume, che ha giustificato la scelta dell’addio della gamma 718 ai motori termici con il grande successo della Taycan che, nonostante il fatto di essere elettrica, “è al 100% una Porsche ed entusiasma tutti”.

Come terza auto elettrica Porsche dopo la Taycan e la Macan, che farà il suo ingresso nel mercato l’anno prossimo, la serie 718 a emissioni zero sarà basata sulla Premium Platform Electric sviluppata insieme ad Audi, che lancerà, tra le altre, anche una Q6 e-tron. Base di partenza sarà il prototipo Mission R, presentato al Salone di Monaco di Baviera nel settembre 2021, anche se quella macchina raggiungeva una potenza di oltre 1000 cavalli.

La nuova generazione elettrica della 718 continuerà comunque ad essere prodotta nella fabbrica di Zuffenhausen, dove vengono prodotte le celebri 911. E anche questa, a quanto pare, riceverà un corposo aggiornamento, visto che è in programma una versione ibrida. L’unico scoglio da superare per la casa tedesca è quello relativo alla produzione delle batterie. E proprio dalla Porsche è emerso che stanno sviluppando e producendo celle per batterie ad alte prestazioni, che comporterà poi a una migliore integrazione della batteria nel veicolo. Come fare tutto questo? Semplice, dando vita a una struttura totalmente nuova entro la metà del prossimo anno, una vera e propria fabbrica per sviluppo e produzione di moduli di batteria.

Ma non è l’unico obiettivo della casa tedesca. Infatti oltre all’elettrico c’è un’altra sfida, ancor più immediata, quella dei biocarburanti. Da tempo infatti è partito un programma per studiare e produrre benzine sintetiche per diminuire le emissioni delle vetture attualmente in produzione ma anche quelle già datate, che i collezionisti di solito tengono per decenni, se non per una vita. Insomma il futuro per Porsche è ormai dietro l’angolo. E sarà meglio abituarsi al silenzio dell’elettrico.