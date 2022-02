Porsche 935: esemplare raro in vendita ad una cifra record (FOTO)

Una rara Porsche 935 omologata per uso su pista è in vendita presso un concessionario tedesco ad una cifra da capogiro.

Un’edizione speciale ad un prezzo ancora più speciale. La Porsche 935 “Moby Dick” è un modello molto ambito e sognato dagli appassionati di quattro ruote e corse automobilistiche, vincitrice di numerose gare leggendarie come alla 24 Ore di Daytona, la 12 Ore di Sebring e la 24 Ore di Le Mans.

Una vettura di culto e una delle maggiori auto di successo alla fine degli anni Settanta, il marchio Porsche nel 2018 ha deciso di realizzare una versione speciale nel 2018, realizzando una tiratura limitata di 77 unità di 911 GT2 RS completamente rivisitate, per celebrare i 40 anni dalla nascita della famosa 935. Adesso uno di questi 7 esemplari, realizzato con carrozzeria interamente in fibra di carbonio (peso di 1.380 kg), è in vendita presso la concessionaria tedesca Hollman ad un prezzo da far stizzire i capelli: 2,38 milioni di euro.

Motore e altri dettagli della Porsche 935

La Porsche 935 “Moby Dick” è omologata solo per la pista, come si evince dal suo design ben lontano da una vettura stradale: lunga 487 cm e larga 203 cm, sia lo splitter anteriore che lo spoiler posteriore sono ben pronunciati per garantire stabilità e deportanza alle massime velocità: la vistosa ala posteriore ha una larghezza di ben 191 cm! I terminali di scarico si ispirano alla 908 del 1968 rivisitati in chiave moderna.

Anche l’abitacolo rispecchia l’anima racing, con il volante in fibra di carbonio, leva del cambio in legno laminato, display a colori. Ma il vero cuore è il motore da 3.8 litri biturbo boxer da 700 CV e 750 Nm associato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Questa vettura è stata inizialmente venduta ad una cifra di 700.000 euro, ma ha acquisito valore con il passare degli anni: nel 2020 il costo è schizzato a 1,4 milioni di euro fino a quasi raddoppiare al giorno d’oggi. Solo un facoltoso collezionista potrebbe acquistarla, il suo prezzo sembra destinato a crescere ulteriormente e quindi potrebbe essere un buon investimento.

La Porsche 935 in questione può essere personalizzata anche con una serie di livree esterne dal fascino retrò che richiamano i trionfi del passato che hanno fatto storia nelle corse automobilistiche. Il modello in vendita ha poco più di 60 km all’attivo e non ha il sedile passeggero (optional da 8.400 euro). In vendita sul portale del venditore Hollmann.