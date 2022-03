Ferrari, la F1-75 fa sognare: l’ex campione del mondo non vede rivali

In casa Ferrari c’è soddisfazione dopo la doppietta di Sakhir. Un ex campione e rivale della Rossa elogia il lavoro della Scuderia modenese.

Se son Rosse fioriranno. Parafrasando questo storico detto, possiamo raccontare la splendida doppietta della Ferrari andata in scena nel Gran Premio del Bahrain. Dimenticatevi le immagini viste nell’ultimo biennio, quando le monoposto del Cavallino venivano sverniciate sui rettilinei come se fossero ferme.

La notizia più importante che viene da Sakhir è relativa alla forza di questa squadra, che si è dimostrata superiore non solo nella monoposto, ma anche nella gestione delle fasi di gara. Eravamo abituati a vedere dei pit stop lenti e delle indecisioni al muretto sul fronte delle strategie, ma domenica tutto è filato liscio.

La superiorità della Ferrari ha stupito anche Mattia Binotto, che con una mezza frecciatina ha anche pizzicato la Red Bull, dicendo: “Onestamente, ci aspettavamo che fossero più veloci, anche se nel primo stint in particolar modo erano molto competitivi. Poi siamo riusciti ad allungare è tutto è andato secondo i piani“.

Il team di Milton Keynes è uscito dal Bahrain con un pesante doppio ko, con Max Verstappen e Sergio Perez costretti al ritiro per guai di affidabilità. Mentre il campione del mondo rientrava mestamente nel garage, Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono andati a prendere una trionfale doppietta, che ha ripagato la Scuderia modenese dei sacrifici degli ultimi anni.

Ferrari, secondo Damon Hill la Rossa è favorita

La Ferrari ha stregato il mondo della F1 per la doppietta messa a referto in Bahrain. Charles Leclerc e Carlos Sainz puntano ora a fare il bis in quel di Jeddah, dove domenica prossima si disputa il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Viste le grandi velocità di punta messe in mostra a Sakhir, la Red Bull è favorita, almeno sulla carta, ma il Cavallino ha già soffertito tutti i pronostici pochi giorni fa.

Del potenziale della F1-75 è stato positivamente stupito anche Damon Hill, campione del mondo nel 1996 con la Williams ed ex rivale del team di Maranello. Il figlio d’arte ha dedicato un post sul suo profilo Instagram alla nuova Rossa, facendo ben intendere che sarà lei la grande favorita per la vittoria del titolo.

“In Bahrain la Ferrari ha messo in mostra una prova di forza notevole. Sarà molto difficile batterli in questa stagione, grandi congratulazioni a loro“. Il Cavallino vuole ripetersi già da domenica prossima, e nel caso dovesse arrivare un altro successo, per i rivali inizierà a farsi dura.