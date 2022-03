Ecco tutti i primati in F1 che possono cadere nel 2022

La nuova stagione porta con sè anche l’opportunità che diversi record della F1 possano essere abbattuti. E sono ben 15.

La F1 scalda i motori in Bahrain per la prima tappa del Mondiale 2022. Finalmente, dopo sole due sessioni di test, capiremo quali sono i valori in campo. Se la Ferrari è davvero quella più avanti, come detto un po’ da tutti, o se Red Bull e Mercedes, come spesso hanno fatto, hanno bluffato e saranno loro sempre a guidare il gruppo. Grande attenzione c’è anche per McLaren e Alpine, che hanno puntato tanto su questa annata, così come le altre scuderie minori.

Sarà un Mondiale di F1 lungo, con 23 GP sparsi per il globo e che scriveranno la storia di questo sport. Ma soprattutto, dati alla mano, in questa stagione si potranno cancellare altri record. Vediamo quali.

F1, i record che potrebbero cadere nel 2022

Innanzitutto, come lo scorso anno, c’è Lewis Hamilton che può dare la caccia all’ottavo titolo iridato, che gli permetterebbe di staccare un altro mito come Michael Schumacher, ora a 7 come lui. La grande delusione patita nel finale del 2021 sicuramente ha caricato il pilota inglese, che vorrà cercare nuovamente di stabilire questo primato che lo metterebbe ancor di più nella leggenda di questo sport.

Hamilton poi ha solo bisogno di iniziare altri due Gran Premi con la Mercedes per battere un altro record di Schumacher, stabilito con la Ferrari, ossia quello di maggior GP con una sola scuderia (179), oltre a quello di maggior vittorie in un solo circuito. Il tedesco ha vinto otto Gran Premi di Francia in carriera, mentre il britannico ha ottenuto otto vittorie in Ungheria e otto in Gran Bretagna.

Il britannico inoltre detiene con Ayrton Senna e Schumacher il record di maggior numero di pole position nello stesso GP (8). Il brasiliano lo ha ottenuto nel GP di San Marino, Schumacher in Giappone ed Hamilton lo ha stabilito in Australia e in Ungheria. Hamilton che con Senna condivide anche il fatto di aver vinto cinque Gran Premi di fila (a Monaco) mentre lui nel GP di Spagna.

Può bastare per Hamilton? Neanche per sogno. Può essere il pilota di F1 che ha vinto almeno una gara in stagioni consecutive. Schumacher lo ha stabilito dal 1992-06, Hamilton quest’anno può batterlo. Inoltre come Alain Prost ha conquistato ben 11 podi del Gran Premio di casa. E potrebbe strappare al francese questo primato. Hamilton poi però vede a rischio il primato di maggior numero di arrivi consecutivi, 48 per ora. A contendergli il primato è Carlos Sainz Jr, che è a 29 per ora.

C’è poi un altro grande veterano che è a caccia di record, ed è Fernando Alonso. Può essere lui infatti il pilota con il divario più lungo tra una vittoria e l’altra in F1. Il trionfo all’iberico manca dal GP di Spagna del 2013, con la Ferrari. Da allora sono passati almeno otto anni e 312 giorni, mentre adesso il primato spetta a Riccardo Patrese, che dovette aspettare sei anni e 211 giorni (dal GP del Sudafrica del 1983 al GP di San Marino del 1990).