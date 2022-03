F1, Carlos Sainz vuole vincerle tutte: messaggio da brividi per i tifosi

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, sogna il suo primo successo in F1. Il traguardo potrebbe essere alla portato, ascoltando le parole di Mattia Binotto e degli alfieri della Rossa.

La stagione 2022 sta per iniziare con un entusiasmo che non si respirava da tempo. Le nuove regole hanno stravolto le vetture e vedremo se cambieranno anche i valori in campo. La Ferrari, dopo anni molto bui, è tornata a fare la voce grossa, almeno al cospetto dei giornalisti. Aspettando i risultati in pista, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha dichiarato che non si accontenterebbe della seconda posizione. Sono dello stesso avviso ottimistico anche Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Le performance della nuova Ferrari F1-75, nei test prestagionali, hanno convinto gli alfieri del Cavallino che vogliono sbaragliare la concorrenza sin dal primo Gran Premio dell’anno. Domenica, sul Bahrain International Circuit, si spegneranno i semafori della 73ª stagione della categoria regina del Motorsport. Si aprirà una nuova era. Non perdetevi gli orari delle varie sessioni. La Rossa promette di far felici i fan dopo oltre due anni senza una gioia.

L’ultimo successo per la Scuderia è datato 22 settembre 2019, sotto le stelle di Singapore, con il trionfo di Sebastian Vettel, davanti a Charles Leclerc. Carlos Sainz, dopo una brillante prima stagione con la Rossa, non vuole porsi limiti nel 2022. Il figlio d’arte del Matador vorrà vincere quanto prima il suo primo Gran Premio. Ci è andato molto vicino già in qualche occasione, soprattutto a Monza ai tempi della McLaren, ma il madrileno vuole togliersi la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio vestito di rosso.

Carlos pronto a stupire

Lo spagnolo si è allenato, come sempre, duramente durante il winter break. Il pilota dopo il quinto posto dello scorso anno, davanti all’ex teammate Lando Norris e al compagno di squadra attuale Charles Leclerc, vuole continuare a stupire. La sua costanza gli ha permesso di essere, alla fine dell’anno, il “primo degli altri” dietro gli inarrivabili alfieri di Mercedes e Red Bull Racing. Il madrileno ha chiesto ai tecnici italiani una vettura all’altezza del suo talento e spera di essere stato accontentato.

I primi riscontri del weekend in Bahrain saranno indicativi del potenziale effettivo della F1-75. I competitor, tra l’altro, per ora sono stati attenti a nascondere i punti di forza. Dai test, però, è emersa una grande affidabilità per la nuova nata a Maranello. La base di partenza lascia tranquilli i piloti che hanno provato ottime sensazioni alla guida. Le auto ad effetto suolo richiedono un adattamento nello stile di guida. I ferraristi si sono dimostrati veloci nel capire gli aspetti cruciali della nuova monoposto.

Il talento madrileno è stato selezionato dalla Rossa anche per questo motivo. E’ un ragazzo determinato e che sa adattarsi subito, avendo dimostrato nelle precedenti esperienze di poter arrivare al livello dei migliori. In F1 Sainz ha esordito in Toro Rosso e ha, successivamente, corso per il team Renault. Ha debuttato nel 2021 in Ferrari dopo due splendide stagioni in McLaren. La Ferrari lo ha selezionato per sostituire Sebastian Vettel. Carlos Sainz non ha avvertito la pressione di prendere il posto di un quattro volte campione del mondo.

Carlos Sainz fa una promessa ai tifosi della Ferrari

Ospite di Sky Sport, Carlos Sainz ha dichiarato: “Siamo carichi e con la voglia di far bene dopo due anni difficili, sentiamo la responsabilità ma faremo di tutto per rendere felici i tifosi. Non abbiamo avuto nessun problema con la macchina durante i test. Abbiamo sfruttato tutto il tempo e siamo molto efficienti e non abbiamo fatto sventolare bandiere rosse. La Ferrari deve puntare sempre alla vittoria, non al secondo posto e lottare per il campionato“.

Parole che sono musica per i tifosi del Cavallino che sognano un mondiale dopo tanta attesa. A Sky Carlos Sainz ha aggiunto: “Ancora non sappiamo dove stiamo, ma dobbiamo puntare al top. Le vetture che mi hanno sorpreso di più? La Mercedes e la Red Bull sono quelle che mi hanno impressionato di più. Ma c’è anche la nostra. Siamo tre squadre che sono andate in direzione completamente diverse. Sono vetture molto belle e pensate. Puntiamo alla vittoria in questo week end? Sì. Quante gare vorrei vincere? Tutte e 24“.