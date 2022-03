F1, Sergio Perez e la sua proposta sul Covid: scatta la polemica

Perez esprime un’opinione sui piloti di F1 colpiti da Covid-19 e fa una proposta per il futuro.

Il Covid-19 in questi anni sta colpendo anche la Formula 1. È già capitato che alcuni piloti risultassero positivi e non potessero correre delle gare. L’ultimo al quale è successo è Sebastian Vettel.

L’Aston Martin ha annunciato giovedì che il quattro volte campione del mondo sarà assente al Gran Premio del Bahrain a causa della positività riscontrata nell’ultimo tampone al quale si è sottoposto. Al suo posto ci sarà Nico Hulkenberg, pilota di riserva della scuderia di Silverstone.

Anche Daniel Ricciardo ha rischiato di non esserci. A causa del Covid-19 aveva dovuto saltare i tre giorni di test svolti proprio a Sakhir bel problema per il driver australiano della McLaren, che però è guarito in tempo e sarà regolarmente in pista in questo fine settimana.

F1, Perez farebbe correre i piloti con il Covid-19: a una condizione

Tra i piloti che in questi anni hanno preso il noto coronavirus e non hanno potuto gareggiare almeno per un gran premio c’è anche Sergio Perez. Al messicano è successo nel 2020, quando correva per la Racing Point e si ritrovò a dover saltare le due gare in programma a Silverstone.

L’attuale driver della Red Bull, interpellato in Bahrain sull’argomento Covid-19, ha espresso la sua posizione: “Andando avanti – riporta ESPN – dovremmo discutere sulla possibilità di consentire ai piloti di correre con il Covid se hanno dei sintomi lievi. Credo che abbia senso discuterne. Abbiamo imparato così tanto sul Covid e c’è molto che si può fare. Mi dispiace molto per Seb“.

Perez ritiene che si potrebbe valutare di far correre i piloti nel caso in cui i sintomi da coronavirus fossero lievi. Difficilmente, però, la sua proposta avrà un seguito in termini regolamentari. Almeno non nel breve termine. In F1, come in altri ambiti, non c’è intenzione al momento di cambiare le regole in vigore e dunque chi è positivo viene messo in isolamento fino a quando non guarisce.

Il pilota messicano è consapevole che bisogna prestare massima attenzione: “Devi prenderti cura di te stesso e delle persone attorno a te“. In attesa di eventuali futuri cambiamenti del protocollo, l’unica cosa da fare è essere prudenti ed evitare situazioni potenzialmente rischiose.

Vero è che comunque può capitare di essere sfortunati e di contrarre il Covid-19 anche essendo stati particolarmente attenti. Perez e i suoi colleghi della Formula 1 lo sanno bene.