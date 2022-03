F1, colpo di scena alla vigilia del GP del Bahrain: uno dei big non ci sarà

Il Covid non arresta la sua marcia. A poche ore dal via del primo appuntamento della stagione di F1 arriva la notizia improvvisa.

Quando manca un solo giorno al via del mondiale 2022, il Coronavirus torna a colpire. A seguito di un tampone PCR Sebastian Vettel è risultato positivo e di conseguenza non potrà essere della partita né per quanto riguarda le prove, né per la gara.

Per quanto riguarda i membri della carovana della massima serie a ruote scoperte, si tratta del secondo caso eclatante nel giro di una settimana. Venerdì scorso, infatti era toccato a Daniel Ricciardo. In quel frangente il driver McLaren aveva cominciato ad accusare dei sintomi nella giornata di mercoledì e per questo aveva dovuto cedere il volante della MCL36 a Lando Norris, che di fatto, si è occupato di tutta la seconda parte dei test invernali per la scuderia di Woking.

F1, Vettel costretto al forfait: ecco chi arriva

L’infezione per Seb potrebbe essere arrivata dopo un contatto diretto con l’australiano visto che, prima di sentirsi male, anche lui era stato chiamato sulla griglia di partenza del circuito di Sakhir, per fare una foto per l’Associazione Piloti, la GPDA, in sostegno al popolo ucraino invaso dalla Russia.

Dunque, a 24 ore dalle libere 1, il quattro volte iridato dovrà rinunciare alla sua presenza. Al suo posto il jolly per eccellenza della F1, o più brutalmente il suo tappabuchi, ossia Nico Hulkenberg.

Per il 34enne si tratta della quarta apparizione con l’Aston Martin, prima Racing Point. Nel 2020 sostituì in due occasioni Sergio Perez nel doppio round di Silverstone, mentre in Germania si calò nell’abitacolo di Lance Stroll.

Da quanto si apprende il protocollo anti-Covid attualmente in vigore nel Circus è più lasso rispetto a quello dello scorso anno. Ad esempio il molecolare non è più obbligatorio, ma solo raccomandato. Rimossa anche la bolla che isolava il paddock dalla stampa.