Quale futuro si prevede per i veicoli a benzina, sulle due ruote? Vediamo se dovranno sparire presto, anche le moto.

Si va sempre più verso l’elettrico e verso la ricerca di qualsiasi tipo di motore, che però non si nutra di combustibili fossili. I motori a benzina, gasolio e quant’altro, ci lasceranno molto prima del previsto, soprattutto per ridurre l’inquinamento globale. Il progetto include anche le due ruote?

Sono molti gli interrogativi che adesso ci rincorrono, come in tutte le epoche di cambiamento. Certo, non tutto è ovviamente chiaro, quando si inizia a fare i conti con presunte date ultime, per l’acquisto di un veicolo. Ad esempio, sappiamo quando scomparirà definitivamente il diesel in Italia? Stessa domanda, possiamo farla per le moto: quelle a benzina, ci saranno sempre?

Moto a benzina, quale futuro per loro?

Stabiliamo prima una data. L’Unione Europea ha fissato per il 2035, la data ultima in cui saranno consentite le vendite di veicoli con motori benzina o diesel. Presumibilmente, dal primo gennaio dell’anno stesso, potremo dire definitivamente addio a tutti questi tipi di veicolo. L’Italia, ha però già chiesto una proroga di cinque anni, a differenza di altri Paesi dove già si sta iniziando a perseguire la strada chiesta dalla UE.

Ora, partiamo da due temi da snocciolare bene. Il primo: come detto ampiamente anche in sedi televisive o sul web stesso, che trattano l’argomento, la fine della vendita non equivarrà ovviamente al bando totale di qualsiasi veicolo del genere indicato come maggior inquinante, dall’UE. Su questa base, ci siamo chiesti anche quale sarà il futuro delle auto a metano. Tornando però alle due ruote, attenzione, perché nei documenti dell’UE è specificato che diverranno vietate le autovetture, quindi non si fa nota delle moto.

Al momento, quello che potrebbe accadere è che si vada verso uno scenario differente, rispetto a quello delle auto. Ecco in che senso: la decisione sarebbe comunque quella di far aumentare i dazi a chi importa materie prime che inquinino, oltre la soglia prefissata. A questo punto, le moto a benzina, inizieranno a costare di più e quindi ad essere anche vendute ad un prezzo maggiore, al consumatore. Dopodiché, certamente dovrà essere anche conosciuta una soglia per il divieto di vendita, che per ora quindi, andrebbe oltre il 2035. Almeno finché l’Europa non si pronuncerà.