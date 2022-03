Europa, inquinamento e nuovi materiali: anche dall’Italia, scomparirà il diesel. Tra quanto tempo non si venderà più?

Non c’era bisogno dell’aumento dei prezzi del gas, per iniziare un processo sempre meno in favore delle auto a combustione, nei Paesi europei. Certo, forse quanto sta accadendo, adesso accelera sicuramente i tempi, ma tante cose erano già state stabilite, nell’intento di non continuare a vivere in un mondo altamente inquinante ed inquinato.

Per questo, ci chiediamo sempre più spesso, qual è il futuro delle auto a metano? Per quanto ancora avremo il diesel in Italia? Quello dell’inquinamento legato ai trasporti, forse maggior motivo nel mondo di questo fenomeno, è un tema che non smetterà mai di essere trattato, anche nei prossimi anni. Anzi, sicuramente lo sarà, perché ad oggi ci troviamo soltanto all’inizio del rifacimento del sistema. Ed è per questo, che auto a benzina o diesel, circolano ancora.

Per quanto ancora, faremo diesel in Italia?

Quella di sapere per quanto ancora ci saranno nel nostro Paese è una vera preoccupazione, non tanto una curiosità da amanti del settore, come può essere sapere quanto costa fare il pieno a una Ferrari. Non è detto infatti, che tutti coloro che hanno una vettura a diesel, vogliano spendere soldi per comprarne un’altra a breve. La Commissione Europea, per iniziare a parlare di date, ha prefissato lo stop alla vendita di macchine con motori a benzina e diesel entro il 2035.

Quindi, è quella la data ultima per tutti? Non necessariamente, perché dopo l’avviso, ogni Governo ha poi reagito in un modo. La Norvegia per esempio, ha deciso sulla base di questa richiesta, di anticiparsi di molto e vietare la vendita di auto a combustione, persino dal 2025. Probabilmente quindi, in tutto il resto d’Europa prenderemo spunto dai nostri amici del Nord, per vedere in che modo reagire a questo cambiamento radicale. Ovviamente, la soluzione è rappresentata già oggi dall’elettrico. In Danimarca e Paesi Bassi per esempio, ci sono già sovvenzioni per chi compra auto elettriche.

In Danimarca hanno pensato ad una soluzione diversa, tasse in aumento per chi emette Co2, così almeno il cittadino è tenuto a riflettere su quanto convenga, passare all’elettrico già da oggi. Anche perché, di modelli ormai ne hanno costruiti quasi tutte le case, forse con ritardo di quelle di lusso, che pure ci stanno lavorando. Volvo, Ford e Volkswagen hanno addirittura annunciato che dal 2030 inizieranno a comporre solo modelli elettrici.

Ma ci domandavamo dell’Italia. Ebbene, a quanto pare, quella dettata dall’UE è una data di convenzione, ma non ci dovrebbero essere sanzioni per chi va oltre. Assolutamente al contrario della Norvegia infatti, l’Italia ha scelto di prorogare gli effetti delle decisioni della Commissione. L’effettiva cessazione della vendita di automobili diesel in Italia partirà solo dal 2040.