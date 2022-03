Mercedes spaventa Ferrari I Prima foto di Giulietta Rossi I Nuova Lancia

La Ferrari F1-75 conferma le sue scelte estreme. Ecco il primo scatto della figlia di Valentino Rossi e qualche idea sulla nuova Lancia.

In casa Ferrari c’è grande ottimismo relativamente al potenziale della F1-75. I test di Sakhir si sono conclusi con Charles Leclerc in seconda posizione dietro alla Red Bull di Max Verstappen, ma il ritmo gara della Rossa fa ben sperare. Tra le notizie più interessanti della settimana anche i primi scatti di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e la possibilità di vedere di nuovo sul mercato una Lancia A112.

Ferrari, ecco la disposizione dei radiatori

La Ferrari F1-75 ha sposato dei concetti estremi e vuole stupire sin dalla prima gara di domenica prossima. Sulle colonne di “Motorsport.com” è apparsa un’analisi tecnica della parte interna della monoposto, che ha approfondito lo studio del posizionamento dei radiatori.

Per quanto riguarda i coni utilizzati per motivi di sicurezza, la Mercedes ha optato per quelli superiori, mentre la Ferrari sfrutta quelli inferiori anche per motivi strutturali. Tre radiatori dell’impianto di raffreddamento della nuovissima power unit sono stati montati impaccati tra loro, con un un concetto piuttosto simile alla SF1000.

La Rossa si è presentata anche con un nuovo fondo per ridurre la problemati del porpoising ed è ormai pronta per il debutto stagionale di Sakhir. La speranza dei tifosi è che il duro lavoro svolto a Maranello si riveli sufficiente per sfidare i top team, che negli ultimi anni erano divenuti irraggiunbile. L’attesa è ormai giunta quasi al termine, dal momento che tra pochi giorni si scenderà in pista per le prime sessioni ufficiali. La pausa invernale è terminata. Per approfondire la notizia leggi qui.

Valentino Rossi, primi scatti di Giulietta

Venerdì 4 marzo è arrivata una splendida notizia per il mondo del motorsport. Valentino Rossi è infatti diventato papà di Giulietta, la primogenita del nove volte campione del mondo della MotoGP e della sua compagna Francesca Sofia Novello. Il lievo evento è avvenuto all’ospedale di Urbino, con il fenomeno di Tavullia che ha assistito personalmente al parto.

La piccola è nata con un peso di 3,5 kg, e tutto è andato secondo i piani senza problematiche di sorta. Il “Dottore” e la showgirl, fidanzati da quattro anni, sono poi tornati a casa dopo qualche giorno, felici e contenti per la splendida notizia. Forte l’emozione dei genitori di Valentino Rossi, divenuti finalmente nonni. Sui social sono apparse le prime foto ed i primi video della bambina. Per approfondire la notizia leggi qui.

Lancia, potrebbe arrivare una nuova A112

La Lancia potrebbe tornare attiva nel mondo dell’automotive prendendo spunto da un modello leggendario, vale a dire l’Autobianchi A112. Questa autovettura rappresenterebbe una soluzione molto interessante per affrontare al meglio il traffico cittadino. Un’auto piccola ed economica con una certa vivacità nelle performance.

Il rendering di Tommaso D’Amico ci fornisce l’idea di come potrebbe essere una versione moderna della vettura italiana. Si tratterebbe di un’auto a cinque porte, molto compatta ed utile per coprire delle distanze non troppo eccessive, adattandosi perfettamente alla dimensione cittadina. Per approfondire la notizia leggi qui.