Ecco tutti i dettagli della vita privata e non di Kevin Magnussen, pilota scelto dalla Haas per sostituire Mazepin nel campionato di Formula 1.

Torna a correre, dopo un solo campionato di stop. Il talentuoso ventinovenne, Kevin Magnussen, riconquista una chance davvero meritata. Correrà al fianco di Mick Schumacher in Haas.

La scheda di Kevin Magnussen

Nome : Kevin Jan Magnussen

: Kevin Jan Magnussen Data di nascita : 5 ottobre 1992

: 5 ottobre 1992 Luogo di nascita : Roskilde (Danimarca)

: Roskilde (Danimarca) Età : 29 anni

: 29 anni Altezza: 174 cm

174 cm Fidanzata: Louise Gjorup

Louise Gjorup Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Professione : Pilota automobilistico

: Pilota automobilistico Instagram: kevinmagnussen

Il numero di gara di Kevin Magnussen

Il ragazzo di Roskilde non dovrà, ovviamente, necessariamente indossare sulla tuta ed incollare alla propria monoposto, il numero di Mazepin. Questa eredità gli interessa sicuramente molto meno di quella della vettura con cui potrà correre. Kevin, correrà col suo solito numero, il ‘20‘.

L’esordio in Formula 1

Nonostante sia ancora giovane, il danese esordì diversi anni fa in F1. Aveva solo 21 anni, quando con la MP4-29 della McLaren, scese per la prima volta, ufficialmente in pista. Fu al Gran Premio d’Australia 2014, il 16 marzo, che mise in mostra il suo talento davanti a tutti. Il risultato fu magnifico, arrivò secondo davanti al compagno di scuderia, Jenson Button e dietro un grandissimo Nico Rosberg in Mercedes.

Magnussen: la sua fidanzata è un’insegnante

Louise Gjorup è davvero bellissima e ha un fisico che farebbe credere si tratti di una modella o comunque, di un’artista dello spettacolo. Invece, lei è semplicemente un’insegnante. Kevin e Louise, sono stati nel 2016, vittime di uno stalker, di cui si occupò la polizia danese. Sposati dal 2015, l’anno scorso hanno avuto il loro primo figlio.

Gli sponsor legati a Kevin Magnussen

Il pilota è legato alla Stok Emballage, soluzioni per l’imballaggio, a Omnicar, azienda di vendita di automobili online, ed alla marca di vestiario, Jack&Jones. Magari, con la nuova monoposto che gli è stata assegnata, qualche nuovo sponsor si avvicinerà al ventinovenne.

Prima vittoria e primo podio di Magnussen

Da quando sfiorò la vittoria al suo esordio, Kevin non ha poi più conseguito podi così importanti. Dei suoi 120 GP disputati, ha ottenuto solo un podio infatti, e quindi zero vittorie. Il primo podio, si era già capito, è quindi quello del Gran Premio d’Australia 2014, per quanto riguarda la classe regina delle quattro ruote.

Quanto guadagna il pilota danese Kevin Magnussen

L’ingaggio di Kevin Magnussen, risulta essere più oneroso, di quello del suo predecessore. Il russo infatti, aveva un ingaggio annuo di circa 850mila euro, ma per trattenere il danese, la Haas, potrebbe dovergli dare lo stesso corrispettivo del 2020, suo ultimo anno ad oggi, in Formula 1. Magnussen, risulta aver percepito in quella stagione, 1.5 milioni di euro l’anno.