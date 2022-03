“Leclerc e Sainz pronti a farlo”: la sentenza dell’ex pilota Ferrari

Un ex campione della F1 dice la sua sulla Ferrari, su Leclerc e su Sainz: sensazioni positive per il campionato 2022.

La Ferrari sembra partita con il piede giusto, stando a quanto visto nel primo test a Barcellona. Ma sarà nel secondo e ultimo a Sakhir che si dovrebbero capire meglio i rapporti di forza della Formula 1 nel 2022.

Anche in Bahrain, però, non è detto che tutti i team mostreranno il loro completo potenziale. Ci sono delle monoposto completamente nuove quest’anno e lo sviluppo andrà avanti anche durante il campionato, dunque i valori potrebbero cambiare con il passare dei gran premi.

La F1-75 sembra una macchina nata sotto una buona stella, però la scuderia di Maranello non si illude. C’è tanto lavoro da fare e le tre giornate (10-11-12 marzo) di prove a Sakhir andranno sfruttare al massimo per essere pronti al via del Mondiale, che scatterà proprio in Bahrain nel weekend 18-20 marzo.

Ferrari F1, Mansell crede in Leclerc e Sainz

Nigel Mansell ha corso per la Ferrari dal 1989 al 1990 e con la Williams si è laureato campione del mondo di F1 nel 2022. È stato interpellato da La Gazzetta dello Sport per esprimere un giudizio sul team modenese: “Sembra che Ferrari e McLaren si possano avvicinare a Red Bull e Mercedes. Le nuove vetture dovrebbero allargare il campo di chi può vincere. La Ferrari può e deve tornare al top. È il più grande team della F1. È giusto che lotti per vincere gare e mondiale”.

Mansell vede un campionato più combattuto grazie al nuovo regolamento tecnico e pensa che il Cavallino Rampante possa stare di nuovo davanti, anche perché intravede unione nel box e pertanto è fiducioso.

A proposito di Charles Leclerc e Carlos Sainz, l’ex pilota è convinto del loro valore e ritiene che possano ambire a risultati importanti: “Sono entrambi pronti per vincere il titolo. Da anni sono vicini ai rivali più forti. Hanno superato da un pezzo il test sulla loro consistenza per viaggiare ai massimi livelli”.

Tutti riconoscono che Leclerc e Sainz hanno talento, lo hanno dimostrato. Gli manca disporre di una monoposto vincente. In casa Ferrari credono molto in loro e hanno lavorato intensamente per il progetto della F1-75. Le prime sensazioni sono state positive, ma saranno le gare il test della verità. Intanto ci sono tre giorni di prove in Bahrain da affrontare al massimo, poi si farà davvero sul serio.