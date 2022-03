Bastianini la dedica a Gresini commuove tutti: “Volevo ci fosse Fausto”

Enea Bastianini ha compiuto una vera e propria impresa a Losail, vincendo il Gran Premio del Qatar. Ecco le sue parole dopo la vittoria.

Un debutto da sogno quello della Ducati del Gresini Racing, che grazie ad Enea Bastianini ha trionfato nella notte di Losail. Il Gran Premio del Qatar è stato vinto dal rider italiano, in una giornata strepitosa per i colori italiani. Andrea Migno aveva vinto in Moto3, Celestino Vietti non ha avuto rivali in Moto2 ed Enea ha fatto il colpaccio in MotoGP, in quella che è stata una delle gare più emozionanti per l’Italia dello sport.

La Ducati Desmosedici GP21 si è dimostrata perfetta, nella giornata da incubo delle Rosse ufficiali. Jack Miller si è ritirato per problemi di natura elettronica, mentre Pecco Bagnaia ha commesso un grande errore mentre attaccava il poleman Jorge Martin, con conseguente caduta di entrambi.

Bastianini ha gestito alla perfezione la gara, dopo una partenza non facile: dal secondo posto, il rider del Gresini Racing era scivolato al sesto, iniziando una feroce rimonta sin dalle prime fasi. Il sorpasso su Marc Marquez e quello successivo su Brad Binder per la seconda piazza hanno fatto capire che l’impresa era fattibile, e pochi minuti dopo si è rivelata realtà.

A quattro passaggi dal termine, Enea ha affiancato il leader Pol Espargaró sulla sua Honda, sverniciandolo sul dritto. Lo spagnolo ha tentato di resistere, ma forzando troppo la prima staccata è andato dritto, dicendo addio alle sue velleità di vittoria. Da quel il riminese ha preso letteralmente il volo, godendosi gli ultimi giri da leader.

Binder ha tentato l’ultimo assalto con la sua KTM nelle ultime battute, ma il “Bestia” ha tenuto duro, sfrecciando sotto la bandiera a scacchi urlando di gioia per il successo. Splendide le lacrime di gioia di Nadia Gresini dopo il traguardo, in una giornata interamente dedicata al grande Fausto, che da lassù starà sicuramente applaudendo.

Bastianini, una vittoria per Fausto Gresini

Enea Bastianini è stato strepitoso, dominando l’ultima fase di gara con una gestione perfetta delle proprie gomme. Pol Espargaró aveva condotto sin dalla prima curva, chiedendo troppo alle sue coperture e crollando nella fase finale. La Ducati può festeggiare una vittoria del tutto inattesa, nel giorno delle grandi difficoltà accusate dal team ufficiale.

La GP22 non ha mai convinto nel corso del week-end, dimostrandosi anche inaffidabile. Pecco Bagnaia ha commesso un grave errore, e dall’Indonesia occorre una ripartenza rapida. Bastianini, ovviamente, va subito in testa al campionato del mondo, cosa che per un italiano non accadeva da due anni con Andrea Dovizioso.

Al termine della gara, Enea ha risposto alle domande dei giornalisti, apparendo visibilmente emozionato: “Provo emozioni incredibili al momento ho spinto fin dalla partenza, ma la cosa più importante era il risparmiare le gomme. Quando ho visto Pol che spingeva tanto ho dovuto superare Binder. Poi sono riuscito a prendere il leader ed ho capito che era il momento di vincere la gara“.

“In seguito, lui è finito lungo e sono riuscito a prendere il comando. Per me non è facile parlarne ora, la vittoria la dedico a Fausto che ha spinto noi a fare il massimo dal cielo. Voglio ringraziare tutti, sono tanto contento per la mia famiglia a casa, tutti meritano un grande abbraccio per quello che abbiamo fatto. Sono state delle emozioni incredibili“.

Il pilota italiano è poi intervenuto anche a “SKY Sport MotoGP“: “Credo sia qualcosa di unico, week-end strepitoso in cui siamo sempre stati veloci. Ieri siamo stati molto competitivi, la prima parte di gara sono andato in gestione, mentre nella seconda ho dovuto agganciarmi a Pol perché andava molto forte“.

“Difficile da spiegare quello che mi sta passando nella testa, è qualcosa di unico che volevo condividere con Fausto. Il nostro era un sogno iniziato nel 2014, siamo arrivati dove volevamo ma purtroppo senza di lui. Credo che ci abbia seguito, non è il momento per essere tristi ma dobbiamo festeggiare ed onorarlo. Voglio ringraziare famiglia ed amici, mi hanno permesso di essere qui, la condizione mentale è tutto in queste occasioni“.

“Il sorpasso è stato un momento molto emozionante, da quel momento in poi non ci ho capito più nulla. Il week-end è stato tutto cuore, il team ha lavorato molto sodo e sembravamo a tutti gli effetti una squadra ufficiale. Eravamo guidati dalla grande voglia di fare qualcosa di importante, da dedicare a Fausto. Mi è piaciuto tutto di ciò che è successo, sentivo che avevamo qualche buona speranza sin dai primi giorni. Ora, il sogno si è avverato finalmente“.

Come detto, Enea Bastianini è stato protagonista di un’impresa strepitosa, che lo lancia in testa al campionato del mondo. La Ducati riparte fortissimo, anche se con le nuove GP22 ci sarà tanto lavoro da fare. Nel frattempo, giusto godersi questo successo, che rilancia i nostri colori nel motorsport dopo anni molto difficili.