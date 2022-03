MotoGP, Enea Bastianini non si accontenta: dedica speciale a Gresini

Enea Bastianini in sella alla Ducati Desmosedici ha fatto segnare il secondo tempo in qualifica. Una prova maiuscola indirizzata ad una persona speciale.

Enea Bastiani ha strappato un tempo sorprendete nelle qualifiche del GP del Qatar. Il giovane riminese ha colto un risultato insperato per come si erano messe le cose nella giornata di ieri. Piano piano le Ducati sono uscite alla distanza fino a monopolizzare le prime due posizioni con due team clienti differenti.

Sulla Desmosedici del team Pramac Jorge Martin ha colto la pole, mentre Bastianini del team Gresini ha siglato il secondo miglior crono, davanti all’otto volte campione del mondo Marc Marquez. Il campione del mondo 2020 della Moto2, Enea Bastianini ha lavorato duro durante l’inverno per farsi trovare pronto al primo appuntamento della stagione.

Per Bastianini sarà la prima occasione per partire davanti in MotoGP, quindi per lui sarà fondamentale capire come potrà gestire la corsa. Per lui la domenica è sempre una gara di rimonta dalle retrovie, ma i piloti dovrebbero essere molto vicini a livello di performance. Lo scorso anno ha ottenuto un doppio terzo posto nelle due gare di Misano. La Honda e la Suzuki sono cresciute molto nel 2022, ma tutto risulterà ancora più interessante.

La dedica di Enea Bastianini

Bastianini ha dichiarato a Sky: “E’ un risultato incredibile. Abbiamo lavorato molto durante l’inverno e soprattutto durante i test per essere veloci nei time attack. Direi che il secondo posto va più che bene poi sai quando sei secondo vuoi fare anche primo, però oggi conta poco. Conta più domani e credo che possiamo comunque fare una bella gara. Siamo veramente in tanti ad essere veloci quindi non sarà sicuramente facile“.

“Sicuramente ho una consapevolezza importante. Ho un appoggio dalla squadra veramente grosso e anche la Ducati mi ha fornito una moto che va veramente bene, quindi siamo competitivi ma soprattutto c’è un clima che mi consente di fare tutto questo che credo che sia la cosa più importante per un pilota. Dobbiamo solo andare avanti così e divertirci”. Enea ha dedicato la sua prima fila in MotoGP a Fausto Gresini, prematuramente scomparso il 23 febbraio 2021.