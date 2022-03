Marco Lucchinelli, l’ultima battuta irriverente su Valentino Rossi

L’ex pilota e campione Marco Lucchinelli senza freni sulla nuova stagione MotoGP: l’addio di Valentino Rossi e il pronostico “anti-Ducati”.

Marco Lucchinelli, campione del mondo nella stagione 1981 della Top Class, è ormai celebre per le sue dichiarazioni irriverenti ma lucide. Per questo suo modo di fare si è creato qualche antipatia, ma anche molte simpatie. Impossibile non ascoltare il suo punto di vista alla vigilia della prima gara del Mondiale 2022 in Qatar: il favorito? Sicuramente non sarà Valentino Rossi!

L’ex pilota ligure sottolinea come il prossimo sarà un campionato “strano” già ai nastri di partenza, dove nn ci sarà il campione di Tavullia dopo 26 anni di carriera. “Sarà un campionato strano, già per il solo fatto che non ci sarà Valentino ed è una gran novità. Era dal secolo scorso che c’era sempre…Si sentirà la sua mancanza, non c’è dubbio. Ma chi è appassionato di moto continuerà a guardarle. Maradona ha smesso di giocare e la gente ha continuato a guardare il calcio”.

Lo sguardo di Lucchinelli sulla MotoGP

L’uomo da battere resta Marc Marquez, anche se le condizioni fisiche non saranno al top in questa prima fase, nonostante la sua Honda sia ancora da comprendere fino in fondo. “Vincere senza di lui ha meno valore”, sottolinea Marco Lucchinelli a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Ha conquistato il Mondiale vincendo soltanto una gara. Va bene anche così, eh: vorrei averne vinti di più anch’io magari con una gara sola. Però non è stato come gli altri”.

Sulla carta Ducati sembra la grande favorita, ha chiuso la stagione 2021 in forte crescendo e monopolizzando il podio di Valencia con tre dei sui piloti. Lucky però frena i facili entusiasmi: “Da anni tutti i suoi piloti vanno forte. E’ sempre lì, però poi il Mondiale non lo vince. Riescono sempre a darsi noia l’uno con l’altro. E mi dispiace”. Il campione ligure non ha un italiano favorito sulla griglia, ma si rispecchia in Jack Miller per il suo modo di fare un po’ spregiudicato di comunicare: “Tifo per quelli che mi fanno godere. Sono sempre stato per piloti strani, magari non vincenti”.

Difficile azzardare un pronostico anche per un pilota esperto come Marco Lucchinelli, che preferisce rispondere con un’altra delle sue battute… “Quasi certamente non lo vince Valentino. Tutti aspettano Marquez al varco, per un motivo o per l’altro. Io non lo so, ed è proprio questo il bello”.