Andrea Dovizioso spegne le polemiche e lancia la sfida: “Voglio provarci”

Andrea Dovizioso ribatte alle critiche e si dice pronto ad accettare questa nuova sfida: entro l’estate arriverà la decisione.

Sarà il veterano della griglia di partenza Andrea Dovizioso, atteso da una nuova sfida in sella alla Yamaha dopo ben otto stagioni in Ducati. Il forlivese dovrà adattarsi in tempi brevi alla nuova moto 2022, nei test invernali ha avviato questo percorso, ma serve macinare ancora km prima di prendere pieno possesso della M1. In tanti hanno criticato la sua scelta di ritornare a mettersi in gioco dopo quasi un anno sabbatico, ma il ‘Dovi’ resta indifferente (o quasi) alle voci esterne.

Nel 2021 ha disputato le ultime cinque gare con il team di Razlan Razali, dove il vuoto lasciato da Franco Morbidelli gli ha aperto un varco interessante per ritornare da grande protagonista dopo il divorzio con Ducati e alcuni test privati con Aprilia. Andrea Dovizioso è fiero della sua scelta: “Lo potrò dire solo a fine anno. Comunque, nella vita devi fare quello che vuoi, al di là del risultato. Se hai in mente qualcosa allora devi farla. Indipendentemente da come andrà a finire”.

Dovizioso e la nuova sfida in MotoGP

L’ex pilota della Ducati si è attestato per tre volte vice campione del mondo in classe regina, ha quasi sfiorato il titolo iridato con la Desmosedici, collezionato 15 vittorie. Non deve dimostrare niente a nessuno. La scelta di entrare nel team Withu Yamaha RNF è una sfida personale, sente di avere ancora tanto da dimostrare. “Se hai l’opportunità di correre per un marchio devi farlo”, ha aggiunto il pilota romagnolo a Speedweek.com. “E penso che sia la decisione giusta. Dopodiché, ognuno fa le proprie riflessioni e ognuno può parlarne bene o male. Ad essere sincero, mi interessa fino ad un certo punto”.

Per il Dovi sarà una sfida inedita dopo oltre due decenni nel Motomondiale, saranno poi i risultati racimolati nei week-end di gara a indicare quale strada intraprendere per il futuro e se sarà il caso di dire addio alla Top Class o rinnovare con il suo team. “Se alla mia età e dopo i risultati che ho raggiunto accetto questa sfida, è perché voglio viverla e voglio provarci. Cerco sempre di lavorare sodo per migliorare. Perché, alla fine, lavori molto su te stesso, non solo sulla moto – ha concluso Andrea Dovizioso -. Mi piacciono queste sfide. Ma ovviamente, se i risultati non arrivano, è meno facile conviverci”.