Ferrari, arriva una livrea speciale: guardate che spettacolo

Sui social sono apparse le immagini di una nuova livrea Ferrari dedicata al suo speciale evento annuale, il Cavalcade.

La Ferrari da sempre ha fatto del design e della tecnologia il suo marchio di fabbrica. Macchine uniche, capaci di emozionare alla vista e su strada. E la casa di Maranello non è nuova a produrre auto in edizione limitata. E proprio nelle ultime settimane ha completato la sua collezione di livree speciali create per celebrare i 10 anni della Cavalcade, una manifestazione ideata proprio dalla casa del Cavallino Rampante per portare alcuni dei propri clienti provenienti da tutto il mondo nei luoghi più suggestivi.

La casa di Maranello ha deciso di dedicare a questa manifestazione una livrea speciale, che ancora una volta ha saputo stupire i suoi fan.

Cavalcade, la Ferrari speciale

In attesa del modello più importante dell’anno, la Ferrari Purosangue, la Rossa ha voluto omaggiare l’evento Cavalcade con una 296 GTB davvero unica. Per l’ultima livrea, la divisione Tailor Made si è ispirata a una regione particolarmente cara alla Ferrari, la Sicilia, dove si è tenuta l’edizione 2014 e anche la 2021 del tour Cavalcade. E ha usato un colore speciale, quello “Argento Siracusa“.

Si tratta di un colore davvero particolare, perché è un effetto perlaceo che tende all’oro, che alle luce del sole restituisce uno spettacolo davvero unico. Ma c’è un motivo per cui la Ferrari ha deciso per questa colorazione: “Ricorda il modo in cui la luce del sole illumina l’architettura barocca e marmorea delle città d’arte italiane”, si legge nella nota di presentazione della nuova Rossa.

La vettura condivide il numero “39” sulle portiere dove la bandiera americana appare da un lato e la bandiera italiana dall’altro. Ed è un design che è stato adottato anche su altri quattro modelli del Cavallino Rampante e le immagini sono disponibili sul profilo ufficiale della Ferrari e sui social. Le altre quattro speciali livree sono sempre in onore del Cavalcade e troviamo un Rosso Taormina “indossato” da una SF90 Stradale ma anche un Verde Volterra adottato dalla 812 Competizione.

Il Ferrari Cavalcade del 2022 per ora è top secret. L’evento, della durata di quattro giorni, si tiene ogni anno in una località diversa del nostro Paese. Ed è un evento a inviti fatto personalmente da Maranello. Per partecipare, i proprietari devono spedire i loro veicoli nella nostra penisola e spendere una cifra vicina ai 27.000 euro.

Ogni anno la manifestazione richiama l’attenzione di migliaia di fan, che si avvicinano lungo le strade solo per ammirare queste Ferrari davvero uniche, che sfilano in corteo lungo scenari mozzafiato che solo l’Italia sa offrire. E chissà che per questa edizione non si vedano su strada proprio le cinque livree speciali prodotte per il Cavalcade.