Cosa fa oggi e con chi è fidanzato, il fortissimo ex pilota di MotoGP italiano, Max Biaggi: ricordiamo i successi.

111 podi e 42 Gare vinte. Un’ottima carriera girovagando per ben tre categorie fino alla classe regina, per Max Biaggi. Ecco cos’ha fatto ed oggi cosa fa il centauro di Roma.

Scheda di Max Biaggi

Nome : Massimiliano Biaggi

: Massimiliano Biaggi Data di nascita : 26 giugno 1971

: 26 giugno 1971 Luogo di nascita : Roma

: Roma Età : 50 anni

: 50 anni Altezza: 168 cm

168 cm Fidanzata: Francesca Semenza

Francesca Semenza Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Professione : Ex pilota motociclistico

: Ex pilota motociclistico Instagram: maxbiaggiofficial



Cosa fa oggi Max Biaggi

Il Corsaro ha vinto tanto in passato, ma oggi ha smesso di correre, almeno per quanto riguarda delle competizioni ufficiali. Il romano però è rimasto nel mondo dei motori, dove oggi è dirigente. Dal 19 dicembre 2016 è team manager del team di sua proprietà, che si chiama Max Racing Team. La squadra è dal 2019, in Moto3.

Cosa ha vinto Max Biaggi?

Ben quattro mondiali. Tutti consecutivi e nella stessa categoria. Biaggi infatti, in Classe 250, tra il 1994 ed il 1997 non si è mai fermato. Ha vinto lì, tre volte con l’Aprilia ed una con la Honda. In seguito, ha vinto due mondiali di Superbike. Uno nel 2010 con la Aprilia ed uno con la stessa squadra, nel 2012.

Max Biaggi: le sue scuderie

Principalmente, sono state due le scuderie con cui ha fatto bene il centauro nato nella capitale italiana, che però ha corso anche con una terza. Nel 1991 esordiva al motomondiale con la Aprilia, che dopo soli due anni lascerà per la Honda. E tra queste due scuderie si dividerà fino alla Classe 500. Lì, conoscerà anche la Yamaha, con cui correrà per tre anni, più il primo in MotoGP. Poi, passerà di nuovo alla Honda.

I compagni di scuderia di Biaggi

Al suo primo anno in GP, con la Yamaha, fu lo spagnolo Carlos Checa Carrera il suo compagno di scuderia. Nel 2003, il passaggio alla Honda, dove troverà in Camel Pramac Pons, il nipponico, Tōru Ukawa. L’anno dopo invece, ci sarà un suo connazionale con Max, Makoto Tamada. Al suo ultimo motomondiale, con la Reposol Honda, il suo compagno di scuderia sarà Nicky Hayden.

Chi è la fidanzata di Max Biaggi?

Max ha frequentato nomi altisonanti dello spettacolo, che ne hanno fatto discutere per anni al di là delle prestazioni sportive. Infatti, l’ex pilota è stato fidanzato con Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Anna Falchi ed anche Eleonora Pedron, ma oggi il suo cuore è di Francesca Semenza, bellissima attrice e modella di 22 anni più giovane di lui. Nata nel 1992, di origini bergamasche, al momento lavora a Milano.

Il duello tra Valentino Rossi e Max Biaggi

Tra la fine degli anni ’90 e gli inizi dei Duemila, tantissimi litigi ci sono stati tra il ragazzo romano e The Doctor. Schermaglie e battibecchi da conferenza stampa, è ovvio, con Valentino che è sempre stato un ottimo provocatore. I due erano entrambi forti, connazionali e si giocavano diverse Gare. Ma questo, ha dichiarato Biaggi ultimamente: “Penso che l’incrocio abbia offerto giorni belli e giorni brutti e comunque per me si tratta di un ricordo più positivo che negativo”.