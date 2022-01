Marco Melandri nella bufera: il gesto di Biaggi non gli farà piacere (FOTO)

Marco Melandri si schiera contro il green pass e viene travolto dall’opinione pubblica dopo alcune dichiarazioni che hanno fatto scalpore.

Ha fatto un certo scalpore Marco Melandri negli ultimi giorni e non per questioni legate al motociclismo. Il ravennate è stato grande protagonista nel paddock per quasi un ventennio, ha conquistato il titolo mondiale nella classe 125 con Aprilia nel 2002, arrivando a contendere il titolo della MotoGP nel 2005 a Valentino Rossi. Ha fatto la storia in pista e nel paddock, ha concluso la carriera nel 2020 con una breve parentesi nel Mondiale di Superbike insieme alla Ducati del team Barni. Poi la decisione di appendere definitivamente il casco al chiodo e dedicarsi alla professione del commentatore tv per Dazn.

Adesso Marco Melandri si ritrova al centro di una polemica dopo un’intervista a suo dire interpretata male su mowmag.com, in cui ha dichiarato di essersi auto-contagiato per evitare il vaccino ed ottenere così il green passo. Parole che hanno colpito non poco l’opinione pubblica, in un periodo storico-sanitario in cui le terapie intensive vedono crescere il numero dei ricoverati e i positivi per Covid-19 stanno raggiungendo cifre impressionanti con la variante Omicron. Come se non bastasse l’ex pilota è salito sul palco milanese di piazza XXV Aprile a parlare nel corso della manifestazione no green pass.

Marco Melandri “free vax” convinto

In un’intervista rilasciata a Corsedimoto.com ha spiegato di aver preso il Covid per due volte, la prima nel marzo 2021 e la seconda volta più di recente, senza neppure accorgersi di averlo avuto. Non si professa “no vax”, bensì “free vax”, sottolineando come sia anticostituzionale imporre il vaccino ai cittadini. Le sue parole non sono cadute nel vuoto, anzi. Il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia ha annunciato verifiche: “Al di là dei profili penalistici su cui valuterà l’autorità giudiziaria, il comportamento e il messaggio sono senza dubbio indegni e pericolosi”.

Intanto parte della stampa si schiera contro di lui e anche Max Biaggi non si allinea alle dichiarazioni di Marco Melandri, mettendo il “mi piace” ad un post del giornalista Mediaset Luca Budel che lo reputa un “uomo deludente”. Travolto da una valanga mediatica il ravennate si è visto costretto a pubblicare un video su Instagram per fare un po’ di ordine e mettere i punti sulle ‘i’, sottolineando come le sue dichiarazioni siano state manipolate. “Mi trovo dentro ad un uragano enorme, la mia era una frase ironica. Mi sono trovato a contatto con una persona negativa che forse era entrata in contatto con un positivo e ho ironizzato ‘Almeno avrò il green pass’… Le mie parole sono state interpretate male, mi dispiace, ne pagherò le conseguenze”.